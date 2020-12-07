يبدو أن الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، لم تستطع مقاومة شهوة “الرقص والتعري” لديها والتي أدمنتهما طيلة عقود، وذلك رغم مرضها وتداول ناشطون مقطعا قالوا إنه حديث لها وهي ترقص داخل منزلها وتتعرى.

ويظهر المقطع المتداول على انستجرام فيفي، وهي ترقص داخل منزلها وترتدي عباءة زرقاء مفتوحة

من أسفل أظهرت مفاتنها بشكل فاضح.

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وكانت تتمايل وتقوم بإغراءات وإشارات مثيرة على أنغام أغنية للفنان المغربي سعد المجرد، الذي اشتهر بحوادث التحرش ويحاكم فيها.

وكان مصدر مقرب من الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها، وجعلتها تلجأ إلى جمهورها لطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل.

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ونقلت مجلة “فوشيا” عن المصدر المقرب قوله إن فيفي عبده تُجري حاليًا العديد من جلسات

العلاج الطبيعي على منطقة الظهر بعد شعورها بآلام حادة.

وأكد المصدر أن فيفي عبده استدعت الطبيب إلى منزلها والذي نقلها إلى المستشفى لإجراء أشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناتها من آلام في الفقرات. ليقرر الطبيب بعض العلاجات لها إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي ومنعها من الحركة.

وستستغرق الجلسات العلاجية قرابة شهرين تعاود بعدها الطبيب لإجراء ذات الفحوصات مجددًا. وذلك بعدما رأى الطبيب استبعاد التدخل الجراحي مؤقتًا.

ونشرت فيفي عبده في وقت سابق مقطعا مصورا كشفت فيه عن تعرضها لأزمة صحية لم توضح تفاصيلها طالبة من متابعيها الدعاء لها، وكان يظهر في المقطع الذي بثته فيفي عبده على حسابها بانستجرام، أنها تعاني من شيء خطير وظهر على ملامح وجهها ـ أثناء حديثها عن مرضها الذي لم تكشف تفاصيله ـ القلق والتوتر.

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