ابن زايد “تورط” بالتطبيع مع إسرائيل.. “شاهد” ماذا جرى مع “200” إسرائيلي في مطار دبي وأثار غضباً واسعاً

في أول خلاف بينهما طفى على السطح، كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل خلاف بين تل أبيب ودبي بشأن 200 إسرائيلي عالقين في مطار دبي الدول، ترفض السلطات الإماراتية السماح لهم بدخول البلاد.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن” أظهر وجود عشرات السياح الإسرائيليين العالقين في أحد صالات الاستقبال بمطار دبي. دون السماح بمرورهم إلى دبي. فيما لم توضح طبيعة أسباب القرار الإماراتي.

קובי, נוסע ישראלי שמעוכב בנמל התעופה בדובאי כבר יותר משעתיים: "יש פה ביזיון מוחלט, אנשים אחרי לילה בלי שינה. מי שיש לו דרכון זר כבר לא נמצא פה. חבל מאוד שזה מה שקורה אחרי שהבטיחו לנו שהכול מסודר"@sharonidan pic.twitter.com/zZtK1vrY3A — כאן חדשות (@kann_news) December 7, 2020

وقال أحد الإسرائيليين، إن هناك احتقار كامل، الناس هنا قضوا الليل بدون نوم أي شخص يحمل جواز

سفر أجنبي لم يعد هنا، من المؤسف أن هذا ما يحدث بعد أن تأكدنا من أن كل شيء على ما يرام”.

وقال مسافر آخر على متن الرحلة ذاتها: “يقول الإماراتيون إنهم أبلغوا شركة فلاي دبي قبل يومين عن التغيرات وطلبوا منهم عدم الإقلاع بالرحلة لكن في الشركة تجاهلوا ذلك، يحاولون الآن حل المشكلة

لكن دون جدوى”.

وتسبب منع دخول المسافرين الإسرائيليين، في تأخر إقلاع طائرة تابعة لشركة “يسرائير” في مطار بن غوريون الإسرائيلي كانت في طريقها إلى دبي لحين حل المشكلة.

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وقالت قناة “كان” الرسمية، إن سبب منع الإسرائيليين الذين كانوا على رحلة “فلاي دبي” التي أقلعت من

تل أبيب في الواحدة فجراً، من الدخول غير واضح حتى اللحظة. لكن التقديرات تشير إلى أن الأمر يتعلق بتأشيرات دخول لم يتم ترتيبها.

وأضافت القناة: “المشكلة في دخول دبي بدأت أمس. وفي هذه المرحلة من غير الواضح سبب قيام الإماراتيين بمنع الدخول”.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعمل

على حل المشكلة مع السلطات في دبي.

من جانبه، قال مدير شركة “يسرائير” أوري سيركيس: “بدأت أمس ظهور مشاكل في تأشيرات الإسرائيليين في رحلاتنا الأربعة. لكن بعد الكثير من البيروقراطية ومساعدة وزارة الخارجية تمكنا من حل المشكلة”.

وتابع: “هذا الصباح لم يُسمح لركاب فلاي دبي بالدخول نظراً لوجود مشكلة أمام الإسرائيليين في مسألة التأشيرات لذلك فإن رحلتنا التي كان يفترض أن تقلع في السابعة تم تأخيرها الآن في مطار بن غوريون لحين التأكد من أن جميع الركاب سيسمح لهم بالدخول”.

الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل وقعتا في منتصف سبتمبر الماضي على اتفاق سلام. تبعه التوقيع على العشرات من اتفاقات التعاون بين الجانبين بما في ذلك اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.

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