هيثم بن طارق محمد إبراهيم طابع العيد الوطني الخمسين
السلطان هيثم بن طارق والراحل قابوس
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حدث جديد بسلطنة عُمان يجمع الراحل قابوس بـ السلطان هيثم بن طارق ومناسبة خاصة

كتب وطن
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في حدث جديد بمناسبة أعياد السلطنة أصدرت عُمان، أول طابع بريدي عليه صورة السلطان “”، وآخر تذكاري بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

 

وتمَّ إصدار الطابعين التذكاريين خلال احتفالية خاصة نظمتها بريد عُمان، إحدى شركات مجموعة “آسياد”، بالتعاون مع المتحف الوطني، وفق إعلام محلي.

 

 

وجاء إطلاق ليضم صورة السُّلطان “هيثم بن طارق”، وصورة السلطان الراحل “”، وتضمن الغلاف صورة لقصر العلم الذي يُعد أحد أهم معالم ورموز عمان.

 

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والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، تعهد أن يسير على خطى السلطان قابوس، فأصدر العديد من المراسيم السلطانية التي تهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة وإنعاش الاقتصاد العمانى في ظل وجود جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وذلك وفقًا لرؤية عمان 2040م .

 

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