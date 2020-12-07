حدث جديد بسلطنة عُمان يجمع الراحل قابوس بـ السلطان هيثم بن طارق ومناسبة خاصة

في حدث جديد بمناسبة أعياد السلطنة أصدرت عُمان، أول طابع بريدي عليه صورة السلطان “هيثم بن طارق”، وآخر تذكاري بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

وتمَّ إصدار الطابعين التذكاريين خلال احتفالية خاصة نظمتها بريد عُمان، إحدى شركات مجموعة “آسياد”، بالتعاون مع المتحف الوطني، وفق إعلام محلي.

ويأتي هذا الإصدار كأول طابع بريدي لحضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتجديد العهد والولاء لجلالته وتخليداً له في تاريخ عمان المجد والحضارة، ويعتبر هذا الطابع ضمن سلسلة الطوابع التذكارية من فئة 500 بيسة وذو أبعاد 3سم*5 سم وطبع بطريقة الأوفسيت pic.twitter.com/WBv1JLGgII — بريد عمان (@oman_post) December 3, 2020

وجاء إطلاق طابع العيد الوطني الخمسين ليضم صورة السُّلطان “هيثم بن طارق”، وصورة السلطان الراحل “قابوس بن سعيد”، وتضمن الغلاف صورة لقصر العلم الذي يُعد أحد أهم معالم ورموز عمان.

كما تضمن طابع العيد الوطني الخمسون غلاف أول يوم إصدار صورة قصر العلم الذي يُعد أحد أهم معالم ورموز النهضة المباركة التي تشهدها السلطنة على مدار نصف قرن من الزمن.

يعتبر هذا الطابع ضمن سلسلة الطوابع التذكارية من فئة 500 بيسة وذو أبعاد 4سم*4 سم وطبع بطريقة الأوفسيت. pic.twitter.com/PBxmi3VmRw — بريد عمان (@oman_post) December 3, 2020

شاهد أيضا: “شاهد” تفاعل واسع مع صور نشرها البلاط السلطاني للسلطان هيثم على متن اليخت المفضل للراحل قابوس

والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، تعهد أن يسير على خطى السلطان قابوس، فأصدر العديد من المراسيم السلطانية التي تهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة وإنعاش الاقتصاد العمانى في ظل وجود جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وذلك وفقًا لرؤية عمان 2040م .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك