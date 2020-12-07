تزامنا مع مفاوضات الصلح.. ملك المغرب الذي أغضب الإمارات برفضه الانحياز يهاتف أمير قطر

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو الثاني خلال أقل من شهر وذلك تزامنا مع مفاوضات الصلح الجارية بين الرياض والدوحة بوساطة كويتية ودعم أمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا” فقد بحث أمير قطر مع عاهل المغرب، الملك “محمد السادس”، تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن ملك المغرب أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر أمس، تم خلاله “استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ويشار إلى أن هذا الاتصال هو الثاني خلال أقل من شهر بين عاهل المغرب وأمير قطر، منذ 16 نوفمبر الماضي.

هذا ويحتفظ المغرب بعلاقات جيدة مع قطر، حيث رفض الانحياز لأي من طرفي الأزمة الخليجية القائمة منذ 5 يونيو 2017.

ومنذ ذلك التاريخ تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران. فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

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وكانت صحيفة “الراي” الكويتية، نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، إن “صفحة الخلاف (الخليجي) سيتم طيها”.

وأضاف أن مصالحة خليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية، المزمع عقده في البحرين (مبدئيا) خلال الشهر الجاري.

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري، “لولوة الخاطر”، في تصريحات للأناضول الجمعة، إن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون “ربحا للجميع”، و”حلا يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة”

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