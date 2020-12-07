رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على إساءة مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبدالخالق عبد الله، للسعودية بعد أن زعم بأن المصالحة الخليجية لن تتم إلا بموافقة إماراتية ووفق ما تريده الإمارات.

عبد الخالق عبد الله قال في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وحذفها لاحقاً: ” لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”.

واعتبر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، أن مستشار ابن زايد تعمد الإساءة إلى القيادة السعودية، خاصة وأنه أستاذ في العلوم السياسية ومقرب من دوائر صناعة القرار في الإمارات، الأمر الذي يؤكد بأن مستشار ابن زايد يعي تماماً أبعاد ما يقول.

وقال الأمير السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “عندما ترى الردود على هذه التغريدة ستجدها في غالبها لا تخرج عن رد شامت وجد منفذًا له، أو ردٍ قاسٍ استفزته التغريدة”.

وأضاف بن مساعد: “كاتب التغريدة أستاذ في العلوم السياسية يدرك أبعاد ما يقول ولا شك عندي أنه كان يدرك أن أغلب الردود ستأتي بما لا يعكس العلاقة القوية بين البلدين والقيادتين والشعبين!”.

عندما ترى الردود على هذه التغريدة ستجدها في غالبها لا تخرج عن رد شامت وجد منفذًا له، أو ردٍ قاسٍ استفزته التغريدة..

كاتب التغريدة أستاذ في العلوم السياسية يدرك أبعاد ما يقول ولا شك عندي أنه كان يدرك أن أغلب الردود ستأتي بما لا يعكس العلاقة القوية بين البلدين والقيادتين والشعبين! https://t.co/W1DA3hTnGM — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 7, 2020

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وفي تغريدة أخرى، قال الأمير السعودي: “نحن منذ البداية لسنا ضد المصالحة وأن المشكلة معهم هي السياسة القطرية في المنطقة وتصرفاتها من دعم الدسائس والإرهاب واستخدام الأبواق الإعلامية المأجورة والخونة في الخارج وإثارة المشاكل في الدول فإذا تخلت قطر عن هذه الأمور وعادت لعمقها العربي الخليجي سنكون سعداء بذلك فنحن محبون للسلام”.

نحن منذالبدايه لسنا ضدالمصالحة وأن المشكلة معهم هي السياسة القطرية في المنطقة وتصرفاتها من دعم الدسائس والإرهاب واستخدام الأبواق الإعلامية الماجورة والخونة في الخارج وإثارة المشاكل في الدول فإذا تخلت قطر عن هذه الأمور وعادت لعمقها العربي الخليجي سنكون سعداء بذلك فنحن محبون للسلام — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 6, 2020

الجدير ذكره، أن تغريدة مستشار ابن زايد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها السعوديين إهانة مباشرة لقيادتهم، وإشارة إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي للسعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيها الأنظار إلى محاولات جرت خلال الأيام القليلة الماضية لحل الأزمة الخليجية، فيما وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شكره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الجهود المبذولة في سبيل التوصل لاتفاق نهائي بهدف حل الأزمة مع قطر.

وأكد الشيخ نواف الأحمد الصباح في رسالته أن “تمثيل المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة”.

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