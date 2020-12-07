سيصيبهم النحس لا محال.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات يشتري 50% من أسهم نادي إسرائيلي متطرف

أعلن نادي “بيتار القدس” الإسرائيلي أن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، سيستحوذ على 50% من أسهم النادي وستبلغ قيمة استثماراته 300 مليون شيكل (92 مليون دولار على مدار 10 سنوات).

ونشر النادي بيانا عبر صفحته على موقع تويتر أعلن فيه أن الشيخ الإماراتي سيستحوذ على 50% من أسهمه وسيتبلغ قيمة استثماراته على مدار 10 سنوات 300 مليون شيكل، واصفا الحدث بـ”التاريخي”. حسب شبكة “سي ان ان” الامريكية.

A historic and exciting day for Beitar Jerusalem. This afternoon (monday) a partnership agreement was signed between Mr. Moshe Hogeg and Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan >> https://t.co/xJlNJChIGV pic.twitter.com/CPC5f3F1pF — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) December 7, 2020

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وأشار النادي إلى أن نجل الشيخ حمد سيكون عضوا في مجلس إدارة النادي الجديدة وسيمثل والده بكل ما يتعلق بـ”بيتار القدس”.

وأكد الفريق الإسرائيلي أن الأموال التي سيستثمرها الشيخ حمد ستصرف على البنية التحتية وتطوير المواهب الشابة والتعاقد مع لاعبين جدد لتطويرهم والاستفادة منهم.

من جانبها، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية): “حدث تاريخي: الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من العائلة الحاكمة في الامارات اشترى نصف فريق كرة القدم الإسرائيلي بيتار أورشليم القدس”، حسب تعبيرها.

حدث تاريخي: الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من العائلة الحاكمة في الامارات اشترى نصف فريق كرة القدم الإسرائيلي بيتار أورشليم القدس. وقال الشيخ: ״يسعدني أن أكون شريكًا في هذا النادي من هذه المدينة عاصمة إسرائيل وواحدة من أقدس مدن العالم. نرى أمام أعيننا النتيجة الهائلة لثمار السلام״ pic.twitter.com/p8Wbja1QCT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 7, 2020

ونقلت الوزارة تصريحات عن الشيخ قال فيها: “يسعدني أن أكون شريكًا في هذا النادي من هذه المدينة عاصمة إسرائيل وواحدة من أقدس مدن العالم. نرى أمام أعيننا النتيجة الهائلة لثمار السلام”، حسب قوله.

يذكر أن الإمارات كانت قد وقعت اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

وكان مشجعو النادي الإسرائيلي المتطرف قد كتبوا عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعرب. على السور الخارجي لملعب نادي بيتار، بمدينة القدس.

وأوضح موقع “sport1” التابع لصحيفة “معاريف” أن مشجعي نادي “بيتار القدس”، كتبوا تلك العبارات بعد خسارة فريقهم لكرة القدم. مساء الإثنين الماضي أمام نادي “مكابي حيفا”، وذلك احتجاجا على محاولة بيع حصة من النادي، لمستثمر من العائلة المالكة الإماراتية.

وكتب المشجعون عبارات على غرار “الموت للعرب”، و “لن تستطيعوا (أيها الإماراتيون) شراءنا”. إضافة إلى كتابات مسيئة للنبي محمد عليه السلام، وشتائم نابية بحق الإمارات.

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