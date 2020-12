أعلن نادي “بيتار القدس” الإسرائيلي أن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، سيستحوذ على 50% من أسهم النادي وستبلغ قيمة استثماراته 300 مليون شيكل (92 مليون دولار على مدار 10 سنوات).

ونشر النادي بيانا عبر صفحته على موقع تويتر أعلن فيه أن الشيخ الإماراتي سيستحوذ على 50% من أسهمه وسيتبلغ قيمة استثماراته على مدار 10 سنوات 300 مليون شيكل، واصفا الحدث بـ”التاريخي”. حسب شبكة “سي ان ان” الامريكية.

A historic and exciting day for Beitar Jerusalem. This afternoon (monday) a partnership agreement was signed between Mr. Moshe Hogeg and Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan >> https://t.co/xJlNJChIGV pic.twitter.com/CPC5f3F1pF

