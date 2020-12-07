“أبوس إيديكم احذروا”.. صابرين تتألم وتبكي بحرقة جراء ما فعله فيروس كورونا بها وهذا ما كشفته

لم تتمالك الفنانة المصرية صابرين نفسها في أول تعليق لها بعد إعلان إصابتها بفيروس “كورونا” المُستجد، وانخرطت بالبكاء خوفاً من القادم، وبسبب الآلام التي تشعر بها.

وقالت صابرين في مداخلة هاتفية عبر برنامج “التاسعة” مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى: “فيروس كورونا له خضة كبيرة جدا، ولكنه في الحقيقة دور برد، إنما خطورته تكمن أن يكون بدون بأعراض، هذا الذي أحذر منه كل شعوب الدنيا”.

وأضافت أيضا: “أسأل الله أن يشفيني، وشكرا على حب الجمهور الذي رأيته، الحمد لله، لكن علينا أن نحذر، وادعوا لوالدتي لأنها أكثر أحد أخاف عليه”.

وحول طريقة انتقال الفيروس لها، قالت صابرين إنها أصيبت بها عن طريق شقيقها وزوجته، ثم انتقل إلى زوجها ونجلها “نور”.

ونفت صابرين أن تكون أُصيبت بفيروس كورونا نتيجة مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، مضيفة: “المهرجان بعيد تماما عن إصابتي، أنا حتى كنت أضع كحولاً لجميع النجوم الذين كانوا بجانبي”.

واستطردت باكية: “أتتنا كورونا بدون أعراض، ولولا فقد حاسة الشم لما شعرنا، ولحد الأمس لم يكن لدي أعراض، ولكن ليلاً بدأ الصداع وألم الحلق وألام في كافة جسدي، وأتمنى من الله أن ينقذ أمي”.

وتابعت صابرين: “أبوس إيديكم احذروا، يجب أن تتبعوا الإجراءات الاحترازية، يكفي أنني وأولادي في منزل واحد ولا نستطيع أن نرى بعضنا”.

وكانت صابرين قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا الأحد الماضي، وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم”.

كما أعلنت صابرين قبلها بيوم إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.

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وكانت صابرين قد أعلنت عن مفاجأة كبرى صدمت جمهورها حين تخلت عن الحجاب وعادت للمظهر الذي عرفها به الجمهور في بداية حياتها الفنية.

ونشرت صابرين حينها صوراً لها على “إنستجرام” بشعرها الطبيعي، دون أن ترتدي الحجاب، أو حتى تظهر بالباروكة كما اعتادت في أعمالها الفنية طيلة السنوات الأخيرة، ما أثار جدلاً واسعاً حينها وعرضها للكثير من الانتقادات.

يُذكر أن آخر أعمال صابرين مسلسل “ليالينا 80” والذي عُرض في رمضان الماضي، مع النجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، وغادة عادل.

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