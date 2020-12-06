وافد سوري ينتحل صفة كويتي ليتمكن من فتاة عشرينية وهذا ما فعله بكل وقاحة بعدما وثقت به!

أحالت الأجهزة الأمنية في الكويت وافداً سورياً في العقد الثالث من عمره، إلى النيابة العامة بعد ثبوت ابتزازه لفتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل، وطلبه مقابلاً مالياً حتى لا يقوم بنشر هذه الصور.

وبحسب مانقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني، فإن فتاة تبلغ من العمر 23 عاما أبلغت رجال المباحث بأنها تعرفت على شاب أوهمها بأنه كويتي وبصدد الارتباط بها، وعليه جرى التعارف وأرسلت له صوراً خاصة وإذ بها تكتشف لاحقاً أنه غير كويتي وأنه وافد سوري وأنه يقوم بابتزازها بنشر صورها والتشهير بها على وسائل التواصل.

وعقب تسجيل قضية جرى تعميم اسم الشاب على قوائم إلقاء القبض، ليقوم رجال نجدة حولي بضبط المتهم بموجب أوامر الضبط ومن ثم أحيل للجهة التي ترغب في التحقيق معه وهي إدارة الجرائم الإلكترونية.

هذا واعترف الشاب بعد مواجهته بأدلة تؤكد قيامه بارتكاب الجريمة فيما نسب إليه من اتهامات.

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