من هو عاطف الحجايا الذي عينه ملك الأردن عبدالله الثاني مستشاراً له في الديوان الملكي؟

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمراً ملكياً يقضي بتعيين عاطف عودة الحجايا مستشاراً له لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير، وذلك خلفاً للمستشار المستقيل سعد هايل السرور، فيما تضمن الأمر الملكي قبول استقالة السرور.

وعودة الحجايا من مواليد 1964 ويبلغ من العمر 56 عاما، والتحق بالأمن العام في 1982، وخدم 33 سنة في الأمن العام وقوات الدرك، كما حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة، والماجستير في الدراسات الأمنية عام 2005 من ذات الجامعة.

ونال درجة زميل كلية الدفاع الوطني في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر عام 2011، ومن ثم الدكتوراه في إدارة الأعمال من معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي في جامعة “أم درمان” في السودان عام 2014، وتسلم عددا من المناصب، آخرها مدير أركان في لواء الأمير حسين، كما قلّد بعدد من الأوسمة والشارات التقديرية، منها وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثانية عام 2014.

وحسب وسائل الإعلام الأردنية، فقد خدم المستشار الجديد للملك الأردني 33 سنة في الأمن العام وقوات الدرك، وشغل مناصب قائد سرية ومساعد قائد مجموعة، قائد مجموعة في لواء الأمن العام من 1984 الى 2001، ومدير أركان بالوكالة في لواء الملك حسين من 2004 الى 9/2/2005، ومدير أركان في لواء الملك عبدلله ورئيس شعبة العمليات والتدريب في قوات الأمن الخاصة الى 2/8/2005.

كما شغل منصب ملحق بإدارة العمليات بقوات حفظ السلام في ساحل العاج في 2006، وحصل على إجازة نهاية مهمة في قوات الأمن الخاصة، وشغل منصب مدير أركان في لواء الأمير حسين، فيما حصل على العديد من الدورات الفنية والتقنية الخاصة.

وقبل عدة أيام أعلن الديوان الملكي الأردني، صدور إرادة ملكية سامية بتعيين، سمير المبيضين، وزيرا للداخلية خلفا للوزير المستقيل، توفيق الحلالمة.

وأدى الوزير المبيضين اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبدالله الثاني، حيث حضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

كما أعلن الوزير المبيضين عن اعتذاره لعدم استقبال المهنئين، نظرا للظروف الصحية الراهنة، والتزاما بأوامر الدفاع، وحرصا على سلامة وصحة الجميع، حيث سيكتفي بالاتصال الهاتفي، ومواقع التواصل الاجتماعي، راجياً من الجميع عدم الإحراج وقبول الاعتذار.

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