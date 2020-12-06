ملك المغرب محمد السادس يدخل على خط الأزمة الخليجية ورسالة خاصة لأمير الكويت

يبدو أن حل الأزمة الخليجية الممتدة منذ 3 سنوات سيكون حقيقة هذه المرة وأن خطوات جادة تتخذ في هذا الشأن، ويثبت ذلك دخول ملك المغرب محمد السادس هو الآخر على خط الأزمة وإصدار المغرب بيانا رسميا يثمن فيه جهود المصالحة.

وفي هذا السياق عبر المغرب، عن تفاؤله وارتياحه إزاء “التطورات الإيجابية” بين دول مجلس التعاون الخليجي معربا عن أمله في أن تسفر عن طي صفحة الخلافات.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن “المملكة المغربية تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة من استعادة التلاحم والوئام، ويعزز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي”.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال الجمعة 4 ديسمبر إن حل النزاع مع قطر “يبدو قريبا جدا” وذلك بعد إعلان الكويت عن تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يعرقل وجود جبهة خليجية موحدة أمام إيران.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الأزمة التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017.

وقال مصدر مطلع في واشنطن إن طرفي الخلاف توصلا إلى اتفاق مبدئي وقد يتم توقيعه خلال بضعة أسابيع.

وفي رسالة خاصة لأمير الكويت قال البيان المغربي إن “المملكة، انطلاقا من علاقاتها التاريخية القوية مع كل دول الخليج العربي، تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة، لتقريب الرؤى ورأب الصدع بين أبناء البيت الخليجي”

وتثمن كذلك الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

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