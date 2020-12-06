“الأهداف رزق من ربنا”.. “شاهد” مروان محسن حزين وهذا ما قاله حول “إهدار الفرصة الأخيرة”!

أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مروان محسن، عن سعادته بفوز فريقه بلقب كأس مصر والوصول للثلاثية هذا الموسم، بعد حسم الدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان محسن في تصريح تلفزيوني لقناة “أون تايم سبورتس” :” أبارك لجماهير الأهلي على تحقيق لقب الكأس وهذا هو الهدف الذي كان يسعى له جميع اللاعبين”.

وتابع مروان محسن: “بالطبع سعداء بتحقيق بطولة جديدة تضاف إلى سجلات بطولات النادي الأهلي”، مشيراً إلى أن تحقيق البطولة الثانية في أسبوع واحد فقط بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا وقبلها حصد مسابقة الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي، أمر يحسب لهذا الجيل من اللاعبين.

وحول إضاعة بعض الفرص خلال المباراة، قال مروان محسن إنه يواجه سوء توفيق، مضيفاً: “يغيب عني التوفيق رغم أنني أبذل قصارى جهدي من أجل التسجيل ولكن الحمد لله على البطولة”.

ورأى مروان محسن أن إحراز الأهداف “رزق وتوفيق من عند ربنا”، وأنه يجتهد في الملعب ويساعد مع زملائه نحو هدف واحد وهو الفوز من أجل التتويج بالبطولات.

وأكد مروان محسن أنه تحت أمر الجهاز الفني، وأن المنافسة مع زملائه في الخط الأمامي تكون في صالح الفريق بشكل عام، من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات.

من داخل غرفة لاعبينا الان 👏🏻🦅 pic.twitter.com/2DNq6a2uZT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 5, 2020

الفرصة الأخيرة!

وكان موسيماني، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد طالب مروان محسن ببذل قصارى جهده لمعالجة العقم التهديفي والعودة للتسجيل خاصة فى ظل منحه الفترة الماضية العديد من الفرص والتدريب منفرداً على استغلال الفرص السهلة.

وألمح موسمياني لمروان محسن بأن مبارة نهائي الكاس أمام طلائع الجيش قد تكون فرصته الأخيرة للحفاظ على مكانته كمهاجم أساسي الموسم المقبل خاصة فى ظل عودة صلاح محسن واحمد ياسر ريان والحث عن مهاجم افريقيى سوبر.

مواسم أخرى في الأهلي!

وسيبقى مروان محسن مهاجم الأهلي مع ناديه لمدة موسمين مقبلين بعدما اتفق مسئولو النادي الأهلي مع على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولي في موسم 2023.

وعدل الأهلي قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ورفع مدير الكرة الحمراء تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمي على تعديل ومد عقد مروان محسن خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

40 هدف وثلاث فرق

وانضم مروان محسن إلى الأهلي في موسم 2016 قادماً من النادي الإسماعيلي بقيمة مادية كبدت خزينة الأحمر 10 ملايين جنية، وبذلك يكون مروان قد لعب لـ 3 أندية في الدوري هي “الاهلي، الاسماعيلي، بتروجت”.

وشارك مروان محسن مع الأهلي في67 مباراة خلال 4 مواسم، سجل خلالهم 17 هدفاً، وصنع 6 أهداف.

وكان موسم 2015 الأفضل لمروان حيث سجل مع الاسماعيلي 14 هدفاً وصنع 8، لكن أعلى معدل تهديفي لمروان محسن كان مع فريق “بتروجت” برصيد 18 هدف في 73 مباراة خاضها مع الفريق البترولي، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

وحصيلة مشاركة مروان محسن مع الفرق الثلاثة الأهلي والاسماعيلي وبتروجت في 136 مباراة، هي 40 هدفاً وصنع 16.

أما عن مسيرته الدولية، فقد انضم مروان محسن للمنتخب الوطني في عام 2011، وشارك مع منتخب الفراعنة في 35 مباراة دولية وسجل 7 أهداف.