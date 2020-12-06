فيفي عبده لن “تهز وسطها” شهرين كاملين.. هذا ما حدث لجسدها وأصبحت عاجزة عن الحركة!

كشف مصدر مقرب من الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها، وجعلتها تلجأ إلى جمهورها لطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونقلت مجلة “فوشيا” عن المصدر المقرب قوله إن فيفي عبده تُجري حاليًا العديد من جلسات العلاج الطبيعي على منطقة الظهر بعد شعورها بآلام حادة.

وأكد المصدر أن فيفي عبده استدعت الطبيب إلى منزلها والذي نقلها إلى المستشفى لإجراء أشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناتها من آلام في الفقرات، ليقرر الطبيب بعض العلاجات لها إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي ومنعها من الحركة.

وأشار المصدر إلى أن فيفي عبده لا تستطيع التحرك داخل منزلها بالفعل وهو ما جعلها تلجأ لجمهورها بطلب الدعاء، لاسيما وأنها كانت دائمًا ما تظهر في مقاطع فيديو للرقص على بعض الأغاني، لكنها لم تستطيع فعل ذلك حاليًا بأمر الطبيب.

وستستغرق الجلسات العلاجية قرابة شهرين تعاود بعدها الطبيب لإجراء ذات الفحوصات مجددًا، وذلك بعدما رأى الطبيب استبعاد التدخل الجراحي مؤقتًا.

ونشرت فيفي عبده في وقت سابق مقطعا مصورا كشفت فيه عن تعرضها لأزمة صحية لم توضح تفاصيلها طالبة من متابعيها الدعاء لها.

وكان يظهر في المقطع الذي بثته فيفي عبده على حسابها بانستجرام، أنها تعاني من شيء خطير وظهر على ملامح وجهها ـ أثناء حديثها عن مرضها الذي لم تكشف تفاصيله ـ القلق والتوتر.

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ورغم ذلك أصرت فيفي عبده على إكمال مشوار الرقص والتعري، ووعدت متابعيها بأنها ستعود قريبا لإمتاعهم برقصاتها.

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