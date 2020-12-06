ضاحي خلفان حارس بارات دبي “فتح المندل” وتنبأ بوفاة بايدن و”العلم عند الله”!

أثار ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، موجة سخرية واسعة بين متابعيه بعد تلميحه في تغريدة له إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لن يكمل فترته الرئاسية بسبب سنه الكبير ووضعه الصحي.

وكتب ضاحي خلفان في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”إذا تمكن الرئيس بايدن من النجاح بالفوز قضائيا لولاية الحكم في امريكا واكمل مسيرته بنجاح حقا فذلك سيكون انتصارا للشيخوخة.”

إذا تمكن الرئيس بايدن من النجاح بالفوز قضائيا لولاية الحكم في امريكا واكمل مسيرته بنجاح حقا فذلك سيكون انتصارا للشيخوخة…كل المؤشرات والعلم عند الله تقول اختياره مجازفة..!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 5, 2020

وتابع ملمحا إلى توقع وفاته وعدم إكمال فترته:”كل المؤشرات والعلم عند الله تقول اختياره مجازفة.!”

وقوبلت تغريدة ضاحي خلفان المقرب من حكام الإمارات بسخرية واسعة من قبل متابعيه، وسخر منهم أحدهم بقوله:”انا اعرف دول حكامهم ماخذين اجازة من المقبرة. قال الشيخوخة قال”

انا اعرف دول حكامهم ماخذين اجازة من المقبرة.

قال الشيخوخة قال — ⭐🌙imat karanaz⭐🌙 (@imat_1453) December 5, 2020

وأحرجه ناشط آخر قائلا:”من أهم عوامل نجاح قائد الحزب الديمقراطي الرئيس المنتخب «جو بايدن» يكمن في أنه لم يثر «العداء والنفور» بين فئات المجتمع الأمريكي من مختلف المنابت والأصول”

من أهم عوامل نجاح قائد الحزب الديمقراطي الرئيس المنتخب «جو بايدن» يكمن في أنه لم يثر «العداء والنفور» بين فئات المجتمع الأمريكي من مختلف المنابت والأصول — @MontaserSabbagh (@MontaserSabbagh) December 6, 2020

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ودون ناشط ثالث:”مازال عندكم أمل ببقاء ترامب استعدوا بايدن جاي ولن يدعكم تعبثون بالمنطقة ثم إن بايدن أكثر حيوية ونشاط من حكامكم”

مازال عندكم أمل ببقاء ترامب

استعدوا بايدن جاي ولن يدعكم

تعبثون بالمنطقة

ثم إن بايدن أكثر حيوية ونشاط

من حكامكم — عبدالاله عبدالله (@abdolellah) December 5, 2020

وعادة ما تثير نبوءات ضاحي خلفان الجدل على مواقع التواصل، حيث توقع “سقوط” نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام واحد، وهو ما عرضه لموجة من السخرية.

كما تنبأ بتحرير فلسطين بعد 200 عام على يد مواطن خليجي، وهو ما دفع بعض النشطاء إلى دعوته للالتفات أولا لتحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران.

وتخشى السعودية والإمارات تحديدا من صعود الديمقراطيين للبيت الأبيض مجددا، حيث كانت تراهن بشكل كبير على بقاء ترامب لفترة ثانية والذي دعم مخططاتهم التخريبية بشكل غير مسبوق في تاريخ الإدارة الأمريكية.

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