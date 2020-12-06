صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
الهدهد

زغاريد وطبل وفرحة عارمة.. شماتة مصرية بسقوط صفاء الهاشم وخروجها من مجلس الأمة

كتب وطن
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أشعلت خسارة النائبة في الكويتي، ، في انتخابات المجلس التي جرت أمس مواقع ، بعد خسارتها المدوية والمفاجئة بالانتخابات، الأمر الذي أدى لخلو المجلس الجديد من التمثيل النسائي.

 

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم النائبة الكويتية “#صفاء_الهاشم”، رصدته “وطن”، عبر فيه للكويت وخاصة المصرين عن سخريتهم الواسعة من خسارتها للانتخابات، خاصة وأنها معروف عنها رفضها لاستمرار تدفق الوافدين وتحديداً من لبلادها.

 

وتقدم العديد من المحامين المصريين، بعدة بلاغات ضد النائبة الكويتية صفاء الهاشم عقب تصريحاته النارية التي هاجمت فيها الوافدين المصريين، إلى حد وصل منعها من دخول الاراضي المصرية، كان آخرها على خلفية طلبها طرد المصريين الوافدين من بداعي أنهم تسببوا في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في بلادها.

 

وقال المغرد “هيما”: “هزيمة المشردة الفلسطينية صفاء الغجرية اللي تدعي كذب انها هاشمية وهي من غجر فلسطين”.

 

وقالت مغردة: “بحبك يا 2020 فرحينا كمان وكمان سقط ضاضا وكمان #صفاء_الهاشم يضحك متقلبًا على الأرض الله يجعل دربكم لم ينجح أحد”.

 

وقال يوسف النعزي ساخراً من في تغريدة رصدتها “وطن”: “وزغرطي يا انشراح  #صفاء_الهاشم”.

 

وقال آخر: “الحيزبونه #صفاء_الهاشم إلى مزبلة التاريخ سقوط مروع اللى ييجى على مصر والمصريين مابيكسبش يا قطه”.

 

فيما قال مغرد آخر: “مصير العنصريه الفشل والسقوط #صفاء_الهاشم  و #نادر_المنصور  #مجلس_الامة_2020  هذا هو مصيركم التفرقه والفتنه بين الشعوب العربيه وبين دولة #الكويت و #مصر”.

 

وقال مغرد مصري: “كانت بتقولنا هاتوا الدفاتر تتقرأ، أهي أتقعد في البيت هي ودفاترها، اإنت يا مصري جاي تواسي ولا جاي تهزر؟ لا جاي أشمت بصراحة”.

 

الجدير ذكره، أن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي أبرزت غياب الوجوه النسائية، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

 

ونشرت صحيفة “القبس” الكويتية إجمالا للنتائج الأولية بعد انتهاء معركة انتخابات مجلس الأمة 2020، التي جرت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى تغيير كبير في المعادلات الانتخابية.

 

وبحسب النتائج، بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس %62، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.

 

الجدير ذكره، أن وسائل إعلام مصرية طارت فرحاً بخسارة صفاء الهاشم التي طالبت مراراً تقنين وصول الوافدين إلى الكويت، كما أنها طالبت بمحاسبتهم على تجاوزات سابقة لعدد من الوافدين والمسؤولين المصريين بحق بلادها، حيث يصفها الإعلام المصري بـ “عدوة الوافدين”.

 

 

 

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