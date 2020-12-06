زغاريد وطبل وفرحة عارمة.. شماتة مصرية بسقوط صفاء الهاشم وخروجها من مجلس الأمة

أشعلت خسارة النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، في انتخابات المجلس التي جرت أمس مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خسارتها المدوية والمفاجئة بالانتخابات، الأمر الذي أدى لخلو المجلس الجديد من التمثيل النسائي.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم النائبة الكويتية “#صفاء_الهاشم”، رصدته “وطن”، عبر فيه الوافدين للكويت وخاصة المصرين عن سخريتهم الواسعة من خسارتها للانتخابات، خاصة وأنها معروف عنها رفضها لاستمرار تدفق الوافدين وتحديداً من مصر لبلادها.

وتقدم العديد من المحامين المصريين، بعدة بلاغات ضد النائبة الكويتية صفاء الهاشم عقب تصريحاته النارية التي هاجمت فيها الوافدين المصريين، إلى حد وصل منعها من دخول الاراضي المصرية، كان آخرها على خلفية طلبها طرد المصريين الوافدين من الكويت بداعي أنهم تسببوا في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في بلادها.

وقال المغرد “هيما”: “هزيمة المشردة الفلسطينية صفاء الغجرية اللي تدعي كذب انها هاشمية وهي من غجر فلسطين”.

هزيمة المشردة الفلسطينية

صفاء الغجرية

اللي تدعي كذب انها هاشمية وهي من غجر فلسطين #صفاء_الهاشم pic.twitter.com/GPPcetBPKU — هيمااا هيمااا💚💙💜 (@dc9O63pwigeoBCp) December 6, 2020

وقالت مغردة: “بحبك يا 2020 فرحينا كمان وكمان سقط ضاضا وكمان #صفاء_الهاشم يضحك متقلبًا على الأرض الله يجعل دربكم لم ينجح أحد”.

بحبك يا 2020 فرحينا كمان وكمان

سقط ضاضا وكمان #صفاء_الهاشم 🤣

الله يجعل دربكم لم ينجح احد 🤪🤪 pic.twitter.com/6xKHtCFb8h — 🎀اڵـمۘـмℓαĸـلِڪَـه🎀 (@solitary_queeen) December 6, 2020

وقال يوسف النعزي ساخراً من خسارة صفاء الهاشم في تغريدة رصدتها “وطن”: “وزغرطي يا انشراح #صفاء_الهاشم”.

وقال آخر: “الحيزبونه #صفاء_الهاشم إلى مزبلة التاريخ سقوط مروع اللى ييجى على مصر والمصريين مابيكسبش يا قطه”.

الحيزبونه #صفاء_الهاشم إلى مزبلة التاريخ سقوط مروع

اللى ييجى على مصر والمصريين مابيكسبش يا قطه pic.twitter.com/zYaXzpoTfH — Ahmed Qassem⚖️ (@AhmedQa78079574) December 6, 2020

فيما قال مغرد آخر: “مصير العنصريه الفشل والسقوط #صفاء_الهاشم و #نادر_المنصور #مجلس_الامة_2020 هذا هو مصيركم التفرقه والفتنه بين الشعوب العربيه وبين دولة #الكويت و #مصر”.

وقال مغرد مصري: “كانت بتقولنا هاتوا الدفاتر تتقرأ، أهي أتقعد في البيت هي ودفاترها، اإنت يا مصري جاي تواسي ولا جاي تهزر؟ لا جاي أشمت بصراحة”.

#انتخابات_مجلس_الأمة_2020 #صفاء_الهاشم

كانت بتقولنا هاتوا الدفاتر تتقرأ.

أهي أتقعد في البيت هي ودفاترها.

اإنت يا مصري جاي تواسي ولا جاي تهزر؟

لا جاي أشمت بصراحة😛😛😛😛😛 pic.twitter.com/guzfe7rSPp — BAHAA__EG__ تحيا مصر__الجلاد💖🔥👊 (@BAHAA___EG___7) December 6, 2020

الجدير ذكره، أن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي أبرزت غياب الوجوه النسائية، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

ونشرت صحيفة “القبس” الكويتية إجمالا للنتائج الأولية بعد انتهاء معركة انتخابات مجلس الأمة 2020، التي جرت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى تغيير كبير في المعادلات الانتخابية.

وبحسب النتائج، بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس %62، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.

الجدير ذكره، أن وسائل إعلام مصرية طارت فرحاً بخسارة صفاء الهاشم التي طالبت مراراً تقنين وصول الوافدين إلى الكويت، كما أنها طالبت بمحاسبتهم على تجاوزات سابقة لعدد من الوافدين والمسؤولين المصريين بحق بلادها، حيث يصفها الإعلام المصري بـ “عدوة الوافدين”.