بعد “بن علوي”.. تسجيل مفبرك جديد لرئيس تحرير الجزيرة مع القذافي وأبوظبي تستخدم هارب قطري للترويج

نشر المعارض القطري المزعوم “خالد الهيل” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر، تسجيلاً صوتياً مفبركا زعم أنه لرئيس تحرير قناة “الجزيرة” ومدير عام برامجها خلال مهاتفته للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال “خالد الهيل” الهارب القطري الذي تحركه مخابرات أبوظبي ويدعمه ابن زايد، في تغريدته التي نشر فيها التسجيل المفبرك، إن التسجيل تحدث فيه رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عن مشاركته في تأسيس قناة الجزيرة ومعرفته بحمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة القناة.

تسريب حصري: الجزء الاول 1️⃣ رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع القذافي – يتحدث عن مشاركتة في تاسيس قناة الجزيره ومعرفته بحمد بن ثامر – ينتقد عمل قناة الجزيره وضعف ادارتها – اثبت ان الامير العاق حمد خليفة يشرف بشكل مباشر على القناة واصراره على انشاء قناة انجليزيه pic.twitter.com/oBKc2sjgen — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) December 5, 2020

كما انتقد بحسب التسجيل المفبرك عمل قناة الجزيرة وضعف إدارتها، مشيرا إلى أن الأمير حمد بن خليفة يشرف بشكل مباشر على القناة، ويطمح في إنشاء قناة انجليزية لمخاطبة العقل الغربي.

كما نشر الهارب القطري خالد الهيل ما زعم أنه الجزء الثاني من التسريب، وزعم أن ما جاء فيه يثبت أن عمل أحمد منصور وفيصل القاسم يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي وميثاق الشرف المهني، ووصفهم الهارب القطري بأنهم إخوان.

تسريب حصري : الجزء الثاني 2️⃣ رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع القذافي – الاخونجي احمد منصور وفيصل القاسم عملهم يتنافى مع اخلاقيات العمل الصحفي وميثاق الشرف المهني. – تدخل حكام قطر بمادة قناة الجزيره ووقوفهم مع صحفييها الاخونج pic.twitter.com/7IaNOHVGJU — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) December 5, 2020

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كما زعم خالد الهيل تدخل حكام قطر بمادة قناة الجزيرة ووقوفهم مع صحفييها “الاخونج”، حسب تعبيره.

وتأتي محاولة الهيل تلك لشيطنة قطر تباعاً بعد عدة محاولات تشرف عليها أبو ظبي والمخابرات الإماراتية، بنشر تسجيلات ومقاطع وفبركات، من شأنها أن تضرب العلاقات السياسية بين قطر ودول العالم وكذلك سلطنة عمان وجميع البلدان التي تقف منها الإمارات على موقف متوتر.

حيث انتشر خلال شهر مايو الماضي تسجيلاً صوتياً مفبركاً أيضاً، ادعى ناشره حينها بأنه يعود لوزير الشؤون الخارجية العُماني “بن علوي” والرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، وحديث القذافي وموقفه السلبي تجاه السعودية، وصمت بن علوي وتأييده لما يقوله القذافي.

وذلك في حاولة لضرب العلاقة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، ضمن خطط أبناء زايد لتقليم أظافر بن سلمان وعلاقاته السياسية في المنطقة العربية، للظفر بكافة القرارات السيادية بالخليج والمنطقة.

واستخدمت أبو ظبي في كل تسجيل من هؤلاء نشطاء هاربين من بلدانهم وليس لما ينشروه أي ثقة لدى الجمهور العربي.

وكان تسجيل بن علوي المفبرك على يد أحد العمانيين الهاربين بالخارج، بينما استخدمت مخابرات أبوظبي اليوم الهارب القطري خالد الهيل لنشر هذا التسجيل الذي يحاول فيه توتير العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر، وإظهار قطر بأنها دولة عنصرية تحتقر كافة الإثنيات والعروق المختلفة عن الحاكمين فيها.

وتعمدت مخابرات أبوظبي الترويج لهذا المقاطع المفبركة، في محاولة منها لشيطنة قطر وحكامها ونشطت تلك المحاولات خاصة بعد الأزمة الخليجية في 2017.

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