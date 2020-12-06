أثار المرشح الكويتي ثامر السويط جدلاً واسعاً بمظاهر احتفاله وسط ناخبيه بالفوز في انتخابات مجلس الامة، دون الأخذ بالاعتبار انتشار فيروس كورونا، أو حتى سوء الأحوال الجوية.

وظهر مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط بفيديو متداول رصدته “وطن” وهو يتوسط المئات من ناخبيه ويقول: “قسماً بالله لن أخذلكم”، وسط تصفيق وإطلاق النار وهتاف من قبل الناخبين الذين ظهروا دون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية، منعاً لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

واستنكر المغردون احتفال ثامر السويط بهذه الطريقة، معتبرين أنه ضرب قوانين الدولة وتعليمات وزارة الصحة بعرض الحائط، وأن هذا المشهد سيعيد جائحة كورونا في الكويت إلى نقطة الصفر والمرحلة الأولى من الجائحة.

هذول أحرار ؟؟؟ هذول ضاربين بقوانين الصحه والداخلية عرض الحائط وموهامتهم صحة الناس وصوت طلق النيران واضح

ياعيب العيب هذا بيمثلنا؟؟ https://t.co/QDaOQ70Zwa — م.خلود الهندي (@kalhendi) December 6, 2020

والله العظيم الكورونا خايف منهم https://t.co/LHxHhyjedy — عبدالله🇰🇼 (@amzrbb) December 6, 2020

ماله داعي تحطون لنا هالفيديوات ونقعد ننقهر على كل الوقت اللي قعدنا فيه بالبيت بسبة كورونا والمحافظة على التباعد واخر شي هذول….. خلوني ساكته افضل — R (@uniiqueRAL) December 6, 2020

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وعلق ثامر السويط على فوزه بدعوة عشاء لناخبيه، وكتب بتغريدة عبر “تويتر”: “شكراً لله ثم شكراً لكم جميعاً.. شكراً لجميع المتطوعين والمتطوعات في حملتنا الإنتخابية وجميع من قدم جهد وأسهم في هذا النجاح. وأسأل الله أن يعيننا على حمل هذه الأمانة وأتشرف بدعوتكم للعشاء المقام على شرفكم هذه الليلة في مقرنا الإنتخابي”.

شكراً لله ثم شكراً لكم جميعاً.. شكراً لجميع المتطوعين والمتطوعات في حملتنا الإنتخابية وجميع من قدم جهد وأسهم في هذا النجاح. وأسأل الله أن يعيننا على حمل هذه الأمانة وأتشرف بدعوتكم للعشاء المقام على شرفكم هذه الليلة في مقرنا الإنتخابي. — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) December 6, 2020

وصباح الأحد، كشفت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي بلوغ نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62٪. حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016، إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016.

وشهدت انتخابات المجلس الحالية غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

فيديو/ إعلان النتائج النهائية الرسمية لإنتخابات مجلس الامة للدائرة الرابعة. pic.twitter.com/wNkyHJsmwr — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2020

وتجاوزت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر، وفق ما نشرته صحيفة “القبس” المحلية، اليوم الأحد، بنسبة تجاوزت %42، إذ كانت أعلى نسب التغيير في الدائرتين الأولى والثالثة بـ%70 لكل منهما، في حين تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة بتغيير بلغ %60، أما الدائرة الثانية فكانت الأقل تغييراً بنسبة %50.

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