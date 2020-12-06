المرشح الكويتي ثامر السويط
المرشح الكويتي ثامر السويط
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برلماني كويتي “يضرب بعرض الحائط” قوانين الدولة ويدعو أنصاره لوجبة “عشاء كورونا” بعد فوزه بالانتخابات!

كتب وطن
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أثار جدلاً واسعاً بمظاهر احتفاله وسط ناخبيه بالفوز في انتخابات مجلس الامة، دون الأخذ بالاعتبار انتشار فيروس كورونا، أو حتى سوء الأحوال الجوية.

 

وظهر مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط بفيديو متداول رصدته “وطن” وهو يتوسط المئات من ناخبيه ويقول: “قسماً بالله لن أخذلكم”، وسط تصفيق وإطلاق النار وهتاف من قبل الناخبين الذين ظهروا دون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية، منعاً لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

 

واستنكر المغردون احتفال ثامر السويط بهذه الطريقة، معتبرين أنه ضرب قوانين الدولة وتعليمات وزارة الصحة بعرض الحائط، وأن هذا المشهد سيعيد جائحة كورونا في إلى نقطة الصفر والمرحلة الأولى من الجائحة.

 

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وعلق ثامر السويط على فوزه بدعوة عشاء لناخبيه، وكتب بتغريدة عبر “تويتر”: “شكراً لله ثم شكراً لكم جميعاً.. شكراً لجميع المتطوعين والمتطوعات في حملتنا الإنتخابية وجميع من قدم جهد وأسهم في هذا النجاح. وأسأل الله أن يعيننا على حمل هذه الأمانة وأتشرف بدعوتكم للعشاء المقام على شرفكم هذه الليلة في مقرنا الإنتخابي”.

 

وصباح الأحد، كشفت النتائج النهائية لانتخابات الكويتي بلوغ نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62٪. حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016، إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016.

 

وشهدت انتخابات المجلس الحالية غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

 

 

وتجاوزت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر، وفق ما نشرته صحيفة “القبس” المحلية، اليوم الأحد، بنسبة تجاوزت %42، إذ كانت أعلى نسب التغيير في الدائرتين الأولى والثالثة بـ%70 لكل منهما، في حين تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة بتغيير بلغ %60، أما الدائرة الثانية فكانت الأقل تغييراً بنسبة %50.

 

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