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الشيطان ابن زايد يحاول إفشال المصالحة الخليجية.. “شاهد” سكاي نيوز عربية تبث برنامجاً خبيثاً للتحريض على قطر

كتب Author 2
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تزامناً مع الاختراق الذي حققته الوساطة الكويتية والأمريكية في بين وقطر، تواصل الأذرع الإعلامية للإمارات التحريض على وأميرها تميم بن حمد بغية تفجير أزمة جديدة وإفشال تلك الجهود.

 

وفي هذا السياق، بثت قناة “” الإماراتية، أمس السبت، تقريراً خبيثاً حرضت فيه على والأمير تميم، لاشعال نار الفتنة من جديد بتعليمات من ولي عهد أبوظبي الذي اشترطت قطر استبعاده من المفاوضات الجارية لاتمام الخليجية.

 

وحسب البرنامج التلفزيوني الذي حمل اسم “متى تخلع قطر أقنعة الخداع”، ورصدته “وطن”، استضافت القناة الإماراتية عضو الكنيست الإسرائيلي إيلي أفيدار، الذي كان يرأس المكتب التمثيلي التجاري الإسرائيلي في الدوحة، الذي أغلق في عام 2000.

 

وكانت طريقة طرح البرنامج الذي عرضته القناة الإماراتية، محاولة واضحة لتأجيج الخلاف، خاصة عنوان البرنامج “متى تخلع قطر أقنعة الخداع؟”، الذي سعى من خلاله مقدم البرنامج إلى إظهار أن الدوحة تمارس الخديعة عبر إقامة علاقات مع إسرائيل من خلف الستار؛ بحسب ما يتبين من خلال ما طرحه البرنامج.

 

وسرد البرنامج المسموم العلاقات القطرية الإسرائيلية والتي بدأت بمكتب تمثيلي لإسرائيل في الدوحة عام 1996، وذلك في إطار مساعي لتبرير تطبيعها مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

 

وفي السياق، علق المغرد الشهير بوغانم على برنامج القناة الإماراتية، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “توقيت عرض الحلقة هي محاولة لضرب المصالحة الجزئية المحتملة وهدف محمد بن زايد إما تعطيل المصالحة أو أكون في المصالحة وقناة سكاي نيوز تابعة للإمارات”.

 

وقال محمد بن فهد الخاطر: “يبدو ان موقف الإمارات من المصالحة هو الرفض حيث يتبين ذلك من قناة سكاي نيوز عربية بينما العربية ملتزمة الصمت هذه الفترة”.

 

الكاتب عبد الله الوذين، علق على ما بثته القناة الإماراتية، قائلاً: “قناة سكاي نيوز عربية والتي تبث من أبوظبي بثت برنامجا يهاجم قطر في مخالفة صريحة لتوجهات حكومات قطر والكويت والسعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لحل الأزمة الخليجية”.

 

وقال المغرد الشهير زيد بنيامين: ” قناة سكاي نيوز عربية تبث برنامجًا ضد قطر بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية السعودي يقول فيها إن المصالحة الخليجية هي مصالحة شاملة تجري بالتنسيق مع حلفائه في اشارة الى الإمارات والبحرين ومصر”.

 

الجدير ذكره، أنه أمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعلن أمس السبت التوصل لاتفاق ينهي الأزمة الخليجية، معرباً عن سعادته بحل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي.

 

وجاء إعلان أمير الكويت بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

 

وكان لافتاً ترحيب قطر والسعودية ببيان الكويت حول المصالحة واعتباره خطوة مهمة على طريق حل النزاع، وتجاهل الإمارات والبحرين ومصر له.

 

وكان وزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أكد في مايو 2000، أن علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي “مجمدة”.

 

وقال الوزير القطري في مؤتمر صحفي عقده في ختام المؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي خصص لدعم “انتفاضة الأقصى” حينها: إن “المكتب (التجاري الإسرائيلي) متوقف عن العمل، لذلك فهو مقفل عملياً، لكني لا أنفي وجود شخص في هذا المكتب بصفة سكرتير”.

 

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