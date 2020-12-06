السعودية مودل روز
السعودية مودل روز
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“سأركب الحصان”.. “شاهد” السعودية مودل روز “تشحذ همم” المتحرشين بما فعلته وأظهرت مفاتنها بالكامل!

كتب وطن
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وجدت الفاشينستا طريقة جديدة لاستعراض جسدها بطريقة غير مُباشرة، وإثارة الجدل من جديد بين ناشطي مواقع ، بجلسة تصوير مع خيل.

 

وظهرت مودل روز في جلسة التصوير التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي تيشرت أشبه بحمالات الصدر، وتُظهر فخذيها بشكل فاضح أثناء امتطاء الخيل، وفي أحد الصور تُظهر صدرها وإبطها بشكل واضح.

 

وعلقت مودل روز على الصور قائلة: “أجل ، سآخذ حصاني إلى طريق البلدة القديمة، سأركبه، لا أستطيع أكثر”.

 

وعاد المُتابعون الساخرون من “حركات” مودل روز إلى السخرية منها، فكتب أحدهم: ” شوفوا ابطي”.

 

 

وسخر آخر ملمحاً إلى أن هدف مودل روز استعراض أباطها، وكتب: “من قوة ما تنظف ابطها صار ابيض منها”.

 

 

ونوهت أخرى إلى التعليقات التي ستأتيها من المتحرشين، وكتبت: ” الحين يطلع واحد ويقول ليتني أو انا الحصان”.

 

وهو ماحدث في التعليق الذي يليه حين كتب مُتابع: “اسمي مشعل ويدلعوني حصان”.

 

وسبق أن أثارت مودل روز سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

 

وظهرت مودل روز بفيديو حينها وهي تؤدي تمرينا لعضلات الجسم كاملةً على حد قولها، وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية، ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

 

 

واقترح المغردون على مودل روز أن تُطلق على التمرين اسم “شوفوا صدري كيف واقف”، مؤكدين أنها محاولة فاشلة لاستعراض “السيلكون” في صدرها.

 

ولا تتوقف الفاشينيستا ، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

 

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