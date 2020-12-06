“سأركب الحصان”.. “شاهد” السعودية مودل روز “تشحذ همم” المتحرشين بما فعلته وأظهرت مفاتنها بالكامل!

وجدت الفاشينستا السعودية مودل روز طريقة جديدة لاستعراض جسدها بطريقة غير مُباشرة، وإثارة الجدل من جديد بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير مع خيل.

وظهرت مودل روز في جلسة التصوير التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي تيشرت أشبه بحمالات الصدر، وتُظهر فخذيها بشكل فاضح أثناء امتطاء الخيل، وفي أحد الصور تُظهر صدرها وإبطها بشكل واضح.

وعلقت مودل روز على الصور قائلة: “أجل ، سآخذ حصاني إلى طريق البلدة القديمة، سأركبه، لا أستطيع أكثر”.

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وعاد المُتابعون الساخرون من “حركات” مودل روز إلى السخرية منها، فكتب أحدهم: ” شوفوا ابطي”.

وسخر آخر ملمحاً إلى أن هدف مودل روز استعراض أباطها، وكتب: “من قوة ما تنظف ابطها صار ابيض منها”.

معليش ع التدقيق بس من قوة ما تنظف ابطها صار ابيض منها ههههههههههههه — StoliD. (@stoli_d) December 5, 2020

ونوهت أخرى إلى التعليقات التي ستأتيها من المتحرشين، وكتبت: ” الحين يطلع واحد ويقول ليتني الحصان أو انا الحصان”.

وهو ماحدث في التعليق الذي يليه حين كتب مُتابع: “اسمي مشعل ويدلعوني حصان”.

وسبق أن أثارت مودل روز سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

وظهرت مودل روز بفيديو حينها وهي تؤدي تمرينا لعضلات الجسم كاملةً على حد قولها، وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية، ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

مودل روز تستعرض لياقتها العالية عبر السناب pic.twitter.com/91i5284UJP — WHR (@whrumor) November 26, 2020

واقترح المغردون على مودل روز أن تُطلق على التمرين اسم “شوفوا صدري كيف واقف”، مؤكدين أنها محاولة فاشلة لاستعراض “السيلكون” في صدرها.

ولا تتوقف الفاشينيستا السعودية مودل روز، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

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