أثار المهندس المصري صبري صدومة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بفيديو وهو يقف في شرفة منزله في حي شعبي في مصر، ويقوم بإلقاء النقود على الناس.

ويظهر المهندس المصري بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقف على الشرفة ويرمي أوراقاً نقدية بينما يتجمهر الناس تحت الشرفة محاولين التقاط هذه النقود، وهو يقول لهم: “ادعوا لعمكم صبري”.

مهندس مصري يرمي "رزم فلوس" من البلكونة على الناس ويقول لهم : ادعوا لعمكم صبري .. pic.twitter.com/tzXjJVTQRC — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 6, 2020

وسخر المغردون من طريقة توزيعه للنقود، مؤكدين أن ما وزعه لا يتجاوز الـ20 دولار، بعدما فقد الجنيه المصري قيمته بعد قرار التعويم.

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وذكرت صُحف مصرية أن الموقف حدث بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، وأن الشخص الذي يلقي النقود يدعى صبري صدومة، وهو مهندس بترول سابق، وأحد أثرياء المنطقة.

وعُرف المهندس صبري بين جيرانه بالاحترام والذكاء وهو متزوج ولديه ولدين، لكنه يعاني من مشاكل في القلب، بحسب ما أكده جاره ويدعى أحمد عبد العظيم.

وقال عبد العظيم إن هذه ليست أول مرة يقوم صدومة بإلقاء الأموال، بل المرة الثالثة في 3 أشهر.

وقال جار آخر يدعى أحمد صلاح، إن صدومة لديه الكثير من البيوت والأموال، وليست لديه مشكلة في توزيع الأموال، مضيفا: “لا أعلم لماذا يوزع النقود بهذه الطريقة”.

وتسبب تصرفه في تجمع المئات أسفل منزله عصر أمس الأحد، ما نتج عنه تعطل حركة المرور، لتتدخل الشرطة في النهاية لفض التجمع.

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