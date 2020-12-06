أين السعادة والتسامح!؟ .. زوج في دبي عذّب خادمته حتى الموت وما كان يفعله بها قبل ذلك مرعب!

أقدم شخص في إمارة دبي بدولة الإمارات على ارتكاب جريمة بحقّ خادمته وتعذيبها حتى الموت، محاولاً تضليل جهات التحقيق .

وبحسب وسائل إعلام إماراتيّة، فإنّ المتهم –مقيم من جنسية عربية- اصطحب وزوجته الخادمة الى أحد المستشفيات مدعيا أنها سقطت على أرض الحمام وفقدت الوعي، غير أنّ حالتها كانت تدل على وجود شبهة جنائية،

وتبيّن على الجثة آثار تعذيب وحرق في مناطق متفرقة من جسمها، فيما تبين أنها توفيت قبل يومين من البلاغ.

وأضاف أن التقرير الطبي أكد أنها تلقت ضربة قوية في الصدر، إلى جانب ضعف عام في البنية الجسدية نتيجة سوء التغذية.

وجرى القبض على المقيم، وأقرّ بجريمته، مبررا أنه يعاني من حالة عصبية شديدة بسبب تركه العمل.

وقال إنه استقدم الخادمة عبر أحد المكاتب لكن تبين له فيما بعد أنها لا تقوى على العمل بالمنزل بسبب اعتلال صحتها.

وذكر المتّهم أنّ جهة عمله قامت لاحقا بإنهاء خدماته. ما دفعه إلى التواجد في المنزل لفترات طويلة. وكان في شجار دائم مع الخادمة ويعنّفها بطريقة مؤذية ويقوم الكفيل بحرقها بالسجائر.

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