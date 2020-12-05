وزير الخارجية العماني يكشف لأوّل مرة تدخل “دول” في شؤون بلاده .. هل قصد خلايا التجسس الإماراتية؟!

أكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني أنّ عددا من البلدان تدخلت في الشؤون الداخلية لسلطنة عمان في إشارةٍ منه إلى ما يبدو الى خلال التجسس الإماراتية التي ضبطتها السلطنة .

وقال “البوسعيدي” خلال مشاركته في “حوار المنامة” السادس عشر، إن ردّ السلطنة على ذلك لم يكن من خلال النزاع بل من خلال الحوار، وتوصلنا إلى تفاهمٍ معها وتوقف التدخل.

وقال أن اتحدث عن تجربة وليس من ناحية نظرية، وإذا استطاعت عمان ان تفعل ذلك، فيمكن لدول أخرى القيام بذلك.

معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية : "عدد من البلدان تدخلت في شؤوننا الداخلية وردنا على ذلك لم يكن من خلال النزاع ولكن من خلال الحوار، وتوصلنا إلى تفاهم معها وتوقف التدخل". #حوار_المنامة_2020 pic.twitter.com/8IBOnQzhd8 — برق عُمان 🇴🇲 (@barq_oman1) December 5, 2020

ومعروف أنّ سلطنة عمان كشفت في يناير/كانون الثاني 2011 عن تمكن الأجهزة الأمنية العمانية من القبض على “شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية آنذاك دون أن توضح حينها عدد المتهمين وتاريخ القبض عليهم.

وفي شهر آذار 2019، ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي إلى ضبط بلاده خلية تجسس لدولة من الجيران لم يسمها، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران”.

وكان الصحافي العُماني المعروف مختار الهنائي، كشف عن أنه تم الحُكم في القضية الأمنية المعروفة بـ”خلية التجسس الإماراتية”.

وقال “الهنائي” في تغريدةٍ على حسابه بموقع “تويتر” في ابريل 2019: “بتهم “التخابر في زمن السلم” أصدرت محكمة الجنايات بمسقط حكمها في “القضية الأمنية” بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر”.

وأوضح أن “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين”.

ولفت إلى أنه قد يكون هناك أحكام أكبر لم يتسنَ له معرفتها بسبب سرية الجلسات.

وقال في تغريدته تلك إنه تم محاكمة المتهمين كلًا على حدة.