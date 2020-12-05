مي العيدان “تتمادى بوقاحتها” مع أحمد بدير وترفع قضية ضده بتُهم لا يصدقها عقل!

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن رفعها قضية ضد الفنان المصري أحمد بدير، وأثارت جدلاً واسعاً بهذه الخطوة، خاصة أنها من بدأ بالإساءة.

وكتبت مي العيدان بمنشور عبر “انستجرام” رصدته “وطن”: “أعلن أنا مي العيدان أني وكلت المحامي بدرباقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات و بأحد البرامج أساء لي”.

وأضافت العيدان مسمية التهم الموجهة للفنان المصري:”نعتني بالحالة الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتية أصلاً”.

وتابعت: “أقول له سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة وبينا القضاء”.

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وعبر المتابعون عن صدمتهم من “وقاحتها” حسب تعبيرهم، ورأوا أنها نفذت حرفياً المثل الشعبي القائل “ضربني وبكى، سبقني واشتكى”، فكتب أحدهم: “تحرشت به وبابنته، ثم رفعت قضية من أجل النقود، يبدو هذه الهبة الجديدة”.

وعلق آخر: “وأنتي من بجانب أحمد بدير، هو قامة فنية عربية وتاريخ وأنتي إنسانة لا شيء لديك يذكر سوى المشاكل”.

وكتبت متابعة: ” أن تشتم هي الناس لا بأس، لكن لا تسمح لأحد بأن يشتمها، إذا لا تشتمي، لا يوجد أحد سلم من شرك، أشفق عليك أمام الله كم سيحاسبك الناس”.

رفض الفنان المصري أحمد بدير، الاعتذار الذي قدمته له الإعلامية الكويتية مي العيدان بعدما تطاولت عليه ووصفته بـ”الأقرع”، مؤكدا أن سيستمر في مقاضاتها حتى تأخذ جزائها.

أحمد بدير وفي تصريحات خاصة لشبكة إخبارية قال إنه ليس هو من سيحسم الأزمة، رافضا اعتذار الإعلامية الكويتية.

وتابع بدير بقوله “أنا أكبر من الدخول في جدال مع هذه الإعلامية الكويتية. لكني لست أنا من سأحسم الأزمة بل القضاء هو صاحب الحق في هذا الأمر”.

وأوضح بقوله “لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيا لي أيا كان”.

وكانت الإعلامية الكويتية قد أبدت اعتذارها للفنان أحمد بدير، وقالت إن ما صرحت به كان مجرد “مزحة”.

وتابعت العيدان قائلة “رأيت الفنان أحمد بدير يتألم من تصريحاتي، على الرغم أني لم أخذ الموضوع بمأخذ شخصي”.

وأوضحت قائلة “ما قلت ليس له علاقة بالقضية التي رفعها أحمد بدير ضدي، ولكن لأني أخاف الله”.