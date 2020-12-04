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“كانت ليلة مجنونة” .. “شاهد” فنانة لبنانية “سكرانة” تثير ضجة بملابس فاضحة في ملهى ليلي!

كتب وطن
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أثارت الفنانة اللبنانية جدلاً واسعاً، بعدما نشرت صوراً من أمضتها مع أصدقائها في أحد الملاهي الليلية.

وبدت دوللي شاهين في السهرة من دون أن تلتزم بالاحتياطات التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

واعتمدت “دوللي” إطلالة جريئة حيث ارتدت فستاناً أسود قصيراً بلا أكمام، وعلّقت على الصورة باللغة الإنكليزية: “كانت ليلة مجنونة”.

وظهرت “دوللي” مع صديقاتها وهنّ في حالة هستيرية، حيث قال معلّقون إنهن في حالة سُكر .

وتشارك دوللي شاهين في بطولة فيلم “عيد جواز ” الذي انتهت من تصويره، ومن المقرر عرضه قريباً في دور السينما.

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