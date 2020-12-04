قرار صادم بانتظار محمد بن زايد الأسبوع المقبل .. سيقلب نهاره ليلاً وليله نهاراً!

تنتظر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الأسبوع المقبل صدمة جديدة قبل رحيل من كان على مدار السنوات الـ4 الماضي حامياً له الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، عبّر السناتور بوب مينينديز، أكبر عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عن توقعه بأن يصوت أعضاء المجلس الأسبوع المقبل على مشاريع قوانين تسعى لعرقلة صفقة أسلحة ضخمة قيمتها 23 مليار دولار أبرمها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع الإمارات.

وقال مينينديز للصحافيين: “نحشد الدعم لذلك (التصويت)، وأعتقد أنه سيكون في وقت ما الأسبوع المقبل”.

وكان مينينديز وعضوان آخران بمجلس الشيوخ، هما رفيقه الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري راند بول، قد أعلنوا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني أنهم سيطرحون تشريعات تسعى لوقف بيع طائرات مسيرة ومقاتلات إف-35 وغيرها من منظومات الأسلحة للإمارات.

وتشمل الصفقة منتجات من شركة جنرال أتوميكس ذات الملكية الخاصة، وطائرات إف-35 المقاتلة التي تنتجها لوكهيد مارتن وصواريخ تصنعها رايثيون.

وقال مينينديز إنه يأمل أن يدعم مزيد من الجمهوريين مشاريع القوانين. وسيتطلب الأمر دعما هائلا من أعضاء حزب ترامب، الذين نادرا ما يخالفون الرئيس، من أجل إقرار التشريعات وتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي من المتوقع أن يستخدمه ترامب.

وقد تُغير الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط، وانزعج أعضاء الكونغرس من محاولة ترامب الإسراع في إقرارها، إذ لم يرسل إخطارا رسميا للكونغرس بها إلا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويخشى كثير من المشرعين من أن تستخدم الإمارات الأسلحة في هجمات من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين في حرب اليمن، الذي يشهد بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.