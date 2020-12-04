وزير الخارجية بدولة قطر
وزير الخارجية بدولة قطر
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“شاهد” وزير الخارجية القطري يكشف حقيقة المصالحة الخليجية وهذا ما قاله عن وقوف تركيا مع قطر

كتب وطن
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قال الشيخ إن متفائلة تجاه حل .

وأضاف في نقاش عبر الفيديو مع جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط، أن أي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا ويحفظ وحدة .

ومضى قائلا “نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع بالكامل، ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد”.

وأكد أن الأزمة الخليجية لا صلة لها ب”اتفاقات أبراهام” أو أي تطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع والإمارات والبحرين ومصر لفرض حصار دبلوماسي واقتصادي على قطر منذ أواسط عام 2017.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية قالت أمس الخميس إن “السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أوّلي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، بضغط من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب”.

وأضافت الوكالة، نقلا عن 3 مصادر (لم تكشف هويتها)، أن الاتفاق الأوّلي لن يشمل والبحرين ومصر.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصدرين، أنه من المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية، ووضع نهاية للحرب الإعلامية بينهما، والقيام بالمزيد من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا.

وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية التركية، قال وزير الخارجية القطري إن تلك العلاقات بنيت على أساس راسخ وإحترام متبادل ، و القيادة والشعب يقدران وقوف تركيا إلى جانب قطر بوضوح ، وواجبنا أن نقف معها في أي وقت تواجه به أزمات أو تحديات .

 

 

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