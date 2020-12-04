“شاهد” محمد رمضان يعود إلى مصر .. هذا ما ينتظره في التحقيق بعد “فضيحة دبي”

وصل الفنان المصري محمد رمضان الى مصر الجمعة قادماً من دبي بعد الأزمة التي فجرّتها صوره مع اسرائيليين في الإمارة .

(شاهد في حسابنا بـِ YOUTUBE: محمد رمضان في أحضان مطرب اسرائيلي في قلب دبي)

ونشر محمد رمضان، فيديو عبر انستغرام يُظهر لحظة نزوله من الطائرة في مصر وعلّق: “وصلت بلدي مصر جمعة مباركة على أهلي وحبايبي”.

ومن المتوقع أن تباشر لجنة من نقابة المهن التمثيلية بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودته من السفر بشأن صوره مع مطرب اسرائيلي في دبي .

وأوضحت المصادر أن اللجنة سیكون لھا أسئلة لمحمد رمضان بشأن طریقة التصویر وما ظھر من مظاهر احتفاء بھذا الفنان المذكور والتي توحي بأنه یعرفه.

وقالت إنه لن یكون هناك تھاون حال التوصل إلى معلومات جدیدة بشأن تلك الصورة لاسیما وأن رمضان نفى معرفته بھذا الفنان.

كانت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي قررت وقف محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق .

من جانبه، فضح المطرب الإسرائيلي عومير أدام حقيقة الصورة التي جمعته بالفنان المصري محمد رمضان في دبي والتي تسببت في أزمة كبيرة للأخير .

وقال عومير أدام لإذاعة “هداروم” (الجنوب) العبرية إن محمد رمضان كان يعلم أننا إسرائيليي. لإن لسياح الإسرائليين خصوصيه أمنية في الإمارات متمثلة بمرافقة حراس شخصيين لنا خشية تعرضنا لأي إعتداء.

واوضح المطرب الإسرائيلي إنه محمد رمضان نسق مع مدير أعمال “عومير” لمقابلته برفقة الإماراتي حمد المزروعي الذي عرفه على الفنان المصري.

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