مها المطيري المعروفة في الكويت باسم ططوة المطيري
مها المطيري المعروفة في الكويت باسم ططوة المطيري
Videoحياتنا

الكويتية المتحولة جنسيًا مها المطيري تعود لتثير الجدل بفيديو جديد بعد اتهامها الشرطة باغتصابها في السجن!

كتب وطن
0

عادت الكويتية المتحولة جنسيًا لمعروفة باسم “” والتي زعمت تعرضها للاغتصاب والتحرش من قبل عناصر الشرطة بعد حبسها في لإثارة الجدل من جديد.

وظهرت “المطيري” في فيديو عبر سناب شات وقالت إن سجنها كان ظلماً، وكانت تشاهد في السجن مساجين على قضايا قتل ومخدرات، وسفاحين، محكومون بأحكام سجن طويلة .

واعتبرت أن سجنها مع الرجال خطأ، مشيرةً إلى أنّ رؤية المساجين الرجال لها في أقسامهم قد تسبب مشاكل.

وفي يونيو الماضي أفرج عن “المطيري” بكفالة.

وكان تقرير للديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويتنفى  صحة ما يتداول عن تعرض بعض المتحولين جنسيا للاغتصاب والتحرش الجنسي بالسجن من قبل العاملين أو النزلاء .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بينما يخيّم صمت القبور على حكام قصور الإمارات .. إليكم موقف السعودية من جهود الكويت…

الهدهد

هذا موقف سلطنة عمان من بيان الكويت حول نتائج جهود المصالحة الخليجية

تقارير

“شاهد” بيان كويتي عاجل بشأن المصالحة الخليجية وما حدث خلال الفترة الماضية…

حياتنا

بعد إساءتها للسعوديات .. “شاهد” شمس الكويتية تشعل جدلاً بفيديو عن ما…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.