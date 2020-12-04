الكويتية المتحولة جنسيًا مها المطيري تعود لتثير الجدل بفيديو جديد بعد اتهامها الشرطة باغتصابها في السجن!

عادت الكويتية المتحولة جنسيًا مها المطيري لمعروفة باسم “ططوة المطيري” والتي زعمت تعرضها للاغتصاب والتحرش من قبل عناصر الشرطة بعد حبسها في سجن الرجال لإثارة الجدل من جديد.

وظهرت “المطيري” في فيديو عبر سناب شات وقالت إن سجنها كان ظلماً، وكانت تشاهد في السجن مساجين على قضايا قتل ومخدرات، وسفاحين، محكومون بأحكام سجن طويلة .

واعتبرت أن سجنها مع الرجال خطأ، مشيرةً إلى أنّ رؤية المساجين الرجال لها في أقسامهم قد تسبب مشاكل.

وفي يونيو الماضي أفرج عن “المطيري” بكفالة.

وكان تقرير للديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويتنفى صحة ما يتداول عن تعرض بعض المتحولين جنسيا للاغتصاب والتحرش الجنسي بالسجن من قبل العاملين أو النزلاء .