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حياتنا

“أدوات جنسية ودعوة خاصة للشباب”.. مصرية “قلبت الدنيا” ببث مُباشر لمدة 4 دقائق وصدمت الشرطة بما قالته!

كتب Author 2
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استغلت ثلاثينية مصرية حسابها عبر موقع “فيسبوك”، في الدعوة إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب معها نظير مبالغ مالية، في مدته 4 دقائق.

 

و ظهرت السيدة المصري  بالفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً، أمام متابعيها في البث المباشر بملابس فاضحة تُظهر مفاتنها، وتحمل في يديها تشرح كيفية استخدامها، ودعت متابعيها الشباب لممارسة الجنس معها نظير مبالغ مالية.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوضحت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث تمكنت من القبض على المتهمة بعد ساعات من البث المباشر، الذي أسهم في تحديد مكان المتهمة من خلال التقنيات الحديثة، وإلقاء القبض عليها داخل منزلها في الشروق بمحافظة القاهرة.

 

وجرى اقتياد المتهمة إلى قسم شرطة الشروق، وتحرر محضرًا بالواقعة. وتم إحالتها إلى للتحقيق معها.

 

واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بما بدر منها وبررت بالقول: “فعلت ذلك لأحصل على نسبة مشاهدة كبيرة بالملايين وأحقق مكاسب مالية من يوتيوب، ولكن للأسف قبضت علي بنفس اليوم”.

 

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وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء التلفزيون لفحص الفيديوهات. وإعداد تقريرًا وموافاتها بنتائجه.

 

وتلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارا من بإنشاء إحدى الفتيات العديد من الحسابات على أحد بشبكة ، وقيامهما من خلال تلك الصفحات ببث مباشر لمقاطع فيديو منافية الآداب مقابل حصولها على مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطها وتبين إنها (دون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة – لها معلومات جنائية) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الآثم وضُبط بحوزتها هاتف محمول – إسطوانة مدمجة “CD” محمل عليها مجموعة من الفيديوهات تؤكد نشاطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى جنسي
فاضح على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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