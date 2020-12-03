متحرش البوليفارد .. مقطع يثير ضجة في السعودية
متحرش البوليفارد .. مقطع يثير ضجة في السعودية
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#متحرش_البوليفارد .. فيديو تحرّش يهزّ السعودية وضجة واسعة من المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو وثقته فتاة سعودية لادّعائها محاولة شابين بها في منطقة غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشّن مغرّدون هاشتاغ “” تصدّر قائمة الترند في .

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أقدمت الفتاة على تصوير الشابين، قائلةً: “لما يطلع وجهك ترند يا نكرة تعال تفلسف خايف من الكاميرا يا نكرة”.

وعبّر مغرّدون سعوديون عن استنكارهم لزيادة حالات التحرش في المملكة، فيما طالب آخرون بتوضيح حقيقة تحرش الشابين بالفتاة، بينما شكك البعض برواية التحرش .

الجدير ذكره، أن معدلات التحرش والاعتداء على الفتيات والنساء زادت في السعودية، خاصة مع القرارات الانفتاحية التي يتخذها النظام السعودي بين الحين والآخر ، علاوة على الظهور غير اللائق للفتيات السعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

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