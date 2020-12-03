#متحرش_البوليفارد .. فيديو تحرّش يهزّ السعودية وضجة واسعة من المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم!

أثار مقطع فيديو وثقته فتاة سعودية لادّعائها محاولة شابين التحرش بها في منطقة البوليفارد غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشّن مغرّدون هاشتاغ “#متحرش_البوليفارد” تصدّر قائمة الترند في السعودية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أقدمت الفتاة على تصوير الشابين، قائلةً: “لما يطلع وجهك ترند يا نكرة تعال تفلسف خايف من الكاميرا يا نكرة”.

وعبّر مغرّدون سعوديون عن استنكارهم لزيادة حالات التحرش في المملكة، فيما طالب آخرون بتوضيح حقيقة تحرش الشابين بالفتاة، بينما شكك البعض برواية التحرش .

اعتمدوا التشهير يابنات هذا الحل الوحيد لإقصائهم #متحرش_البوليفارد — yara (@yarafem) December 4, 2020

وين المتحرش بظبط ويين الدليل شايفين رجال حاله حال نفسه ولا مصورينه بدون اذنه مفترض هو الي يرفع عليكم التاغ هذا 👌🏽🤦🏻‍♂️🚶🏼‍♂️ #متحرش_البوليفارد — ﮼عبدالله،بن،خالد (@5Wsk2v) December 4, 2020

لكل متحرش لازم يتعاقب ولا نتفق مع اي متحرش سوا كبير او صغير عاقل او مجنون.. ولكن التصوير والنشر في التواصل الأجتماعي مخالفه واضحه وصريحه ياليت المتضرر يرفع دعوى قضائيه عليهم طبعا بعد مايتعاقب😅..تصرف الولد خطاء وتصرف البنت خطاء #متحرش_البوليفارد @bip_ksa — ibrahim (@ibrahim_1521) December 4, 2020

#متحرش_البولىفارد شباب انتبهوا ترا عصابه مروجين للهشتاق ذا عشان تدخلون على روابط الفلم المزعوم انتبهوا — خالد (@kafds) December 4, 2020

إذا صدق متحرش فيه جهة مسؤولة تتحقق من الموضوع وتحاسبه وإذا قصدها تشهير واساءة بتلقى جزاها لا أحد يحكم على شي وهو مو عارف السالفة. #متحرش_البوليفارد — ~ (@trooo99) December 4, 2020

الجدير ذكره، أن معدلات التحرش والاعتداء على الفتيات والنساء زادت في السعودية، خاصة مع القرارات الانفتاحية التي يتخذها النظام السعودي بين الحين والآخر ، علاوة على الظهور غير اللائق للفتيات السعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي.