غادة عويس تدعو لمحاسبة المسؤول عن فبركة صور جنسية لها بالسعودية في حال المصالحة وهذا ما قالته عن “أمير الذباب”
نشرت الإعلامية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، محادثة وصفتها بـ”الطريفة” بينها وبين أحد زملائها بشأن المصالحة المرتقبة التي تتناقل وكالات أنباء دولية أخبارا عنها منذ الأمس.
ونشرت غادة عويس في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) صورة من هذه المحادثة مع أحد زملائها وشملت 13 شرطا، كتبتهم كمطالب لها في حال تمت المصالحة.
محادثة طريفة جرت بيني وبين أحد الزملاء عما يسمّى مصالحة بعد ٣سنوات من إهانات ممنهجة وتنمّر عنيف وحرب تجسّس وتدمير سمعة واعتداءات عليّ كصحافية تعمل بالجزيرة بقطر فكان أن تخيلتُ شروطي لهكذا مصالحة😅#لن_أنسى pic.twitter.com/lEOXarkBbJ
— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 3, 2020
وجاء ضمن هذه الشروط التي كتبتها مذيعة الجزيرة، الإفراج عن لجين الهذلول وكل معتقلي الرأي نساء ورجالا وعلى رأسهم الشيخ سلمان العودة وتعويضهم، وكذلك الإفراج عن مكان جثة جمال خاشقجي وكشف وثائق محاكمة قتلته.
كذلك طالبت غادة بالإفراج عن أبناء سعد الجبري، وإنهاء حرب اليم، والاعتذار للشعب اللبناني على اعتقال الحريري، وتعويض العائلات القطرية التي تضررت من الحصار الجائر.
هذا وطالبت مذيعة الجزيرة غادة عويس أيضا بمحاسبة كل من تجسس على هاتفها أو سرق أو فبرك صورا أو تنمر أو روج لبذاءة ضدها أو ضد عائلتها، فضلا عن محاكمة علنية لأمير الذباب سعود القحطاني.
وكانت وكالة “بلومبيرغ” الدولية، أكدت أن قطر والسعودية تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق ما نقلت عن ثلاثة شخصيات على دراية بالأحداث.
وحسب الوكالة، فإن إدارة ترامب تعمل على تحقيق انتصارات في السياسة الخارجية خلال أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، مشيرةً إلى أن الاتفاق الجديد الذي بات قريباً بين البلدين، لا يشمل الدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت أيضاً العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017: الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.
وحسب الوكالة، قال شخص آخر، إن هناك قضايا أساسية عالقة مثل علاقات الدوحة مع طهران، ظلت دون حل.
دبلوماسية الطرفين
ويأتي هذا الاختراق المحتمل في المقاطعة، بعد شهور من الدبلوماسية المكثفة التي توسطت فيها الكويت، والتي بلغت ثمارها بدفعة أخيرة من صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط جاريد كوشنر، الذي زار الخليج هذا الأسبوع.
ومن المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء حرب المعلومات التي شنتها قطر والمملكة العربية السعودية، وخطوات أخرى لبناء الثقة كجزء من خطة مفصلة لإعادة بناء العلاقات تدريجياً، حسبما قال اثنان من الأشخاص.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القوة الدافعة وراء مقاطعة قطر، التي قسمت أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، حيث غيرت المقاطعة مسار الحركة الجوية وعطلت التجارة والأعمال.
العلاقات مع إسرائيل
فيما قال دبلوماسيون ومحللون، إن الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر إحجاماً عن إصلاح علاقاتها مع قطر، مُفضلة التركيز على بناء علاقاتها الناشئة مع إسرائيل مع تجنب أي تصعيد مع إيران.
في المقابل، تشعر المملكة العربية السعودية بالقلق من أن تمارس إدارة بايدن القادمة ضغوطًا أقل على الجمهورية الإسلامية الايرانية من ادارة ترامب مما يترك منشآتها النفطية أكثر عرضة للخطر.
من جانبه قال كريستيان أولريتشسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: “أدت صدمة الهجمات، وعدم وجود رد أمريكي صريح عليها، إلى إعادة تقييم طال انتظارها بأن التهديد الحقيقي للأمن السعودي لا يأتي من الدوحة ولكن من جهات فاعلة أخرى في المنطقة”.
في المقابل فقد اتهمت الدول المقاطعة قطر بتمويل الجماعات المتشددة وتقويض المحاولات الإقليمية لعزل إيران التي يخشون من طموحاتها الإقليمية والنووية؛ لكن الحظر المفروض عليهم لم يلحق أضرارا كافية بالدوحة.
لايزال ابن الزنى محمد بن ودي مشوار بن نايج اكبر امير هو واخوه زنوة بني لحج خالد بن تطدلع وثالثهن الدكتور فتحتين خنثى ارامكو مع والدهم المخنوث سفهان مدري سلحان المسمي نفسه ملك على العمال.. ابن الزنى الشاذ اللوطي مبادل ملاحيس الدواعيس بشارع الدركتر سابقاً.. حيث لايزالون هكذا وبكل وقاحة قواهم المتجرأة على التمثيل بثقة وقوة وجوه احذية بلاستيكية.. امام اهالي لحوج عدن وباكستان العمالة طبعاً اللتي تغتصبهم ونسائهم أوساط الشوارع بتصوير مباشر بكل زاوية وشارع ورصيف ثم تقيدهم بالأعمال السحرية.. حيث لايوجد غيرهم مجتمع عمالي يتعاطى ويحتاج لذلك بحثاً عن المال سواهم.. التمثيل هكذا بكل وجوه احذية قوية وكأنهم شيأًً يذكر.. مع ان أحذية اقل مواطن اشرف من هذه الوجوه السفيهة..
وهكذا لايزال صاحب السمو الامير زنوة بن مطعم بن تكسي بن توصيل طلبات بن مول بن فندق خمسة اشواط آل سعود بمساعدة الجهات التنفيذية بقيادة عزوز بن فرقة السيف بن فرقة الهلال المستدير بن فرقة النور المستنير بن الفنان زبو حالي وحظنو مروح انففففف آل سعود.. هكذا على ماهم عليه كسابق عهدهم الديوثي المتبجح قاطعي ارزاق الاطفال بالكهانات والاسحار واللعاب القمار وضرب الغيب بالأسحار ورمي الحجر والحصي والبلورات وقراءة اقدار الجار والضرب في النار بنكهة التشمط والشذذ وفكاهات تفاهات سماجات علومهم الديوثة.. وكأنهم ليسو مجرد حثالة جرارين ديوثين فقط للجرارة والدياثة واللواط واللزنى الخاص بللقطاء مزابل الدول الطفيلية المقتاتة على كسوس اطياز بن زنوة آل سعود الجحر…
هكذا وبكل بجاحة وسماجة لحاسي ذروع العبيد والعمال من جميع ارجاء العالم لايزالون يرون انفسهم ربما شيأً يذكر وجوه الاحذية.. مع ان موجة كورونا بول العمال والعبيد وخياس خواصيهم وسراويلهم اللتي لاتزال تعج بالخرا والخياس في الدرعية اللتي آنفت كراهة روائحها كل ارجاء العالم لاتزال قائمة لوقتنا الحاظر… واللتي لايوجد لها دواء سوى استكمال التلقيح كما ذكر زعماء العالم..
وذلك تحت غطاء الرق الصمعاني المقوّد لحية ( اللي حثلة عواطف مخيخه متعكرة وغنزانه من كثر مايزنوبه بطّل يمشط اللحية بعد الدرعية هو واخوياه) وكبار الخنوث العملاء المنافقين وسديس كعبتهم مدري قحبتهم تكايات ايران والشيعة.. هكذا ممثلي الدين والايمان الاستعراضي الديكوري التجاري العريض ((جو.. جو.. جو.. غييييييييير.. خالص.. مع شويات بهارات وشعر ونفاثات وشعاويذ ومبنجات وتجويع واعاقات وتأخيرات وتغفيلات واشكالات متنوعة وإحاجة مع ضرب العقل مع كل وجبة ودرامة طويلة المدى.. وعصابات ساطية مسلحة.. وابد كلهم خاشين جو مع الاسلام الحلو المزاجي الكيييييف هذا.. ههههه روووووح.. طللللع.. خذ راحتك.. ماعندك احد.. بس عسى كيف السمرة البارح والليلة مع نساوين فلان وعلان المسحورين الشيخ والشريف والشخصية..والا الدبلكس مع وراعين المحلوين المسحورين.. والطقطقة كيف بالله بالتجسسات واللدسايس الشركية والكهانات وسرق الخصوصيات وإطاحة الشيوخ والشخصيات واللعب في عقول المجتمعات هههههههههه شي مرّه مرّه مرّه يمووووت ضحك للآآآخر خصوصاً مع المص واللحس وعاد مشتهى ونيل وسياسة وسرقات مع المزز والورعنه الحلوين.. والا مو.. يحلو يابن الزنوة ياخو القحبة اللي تحسدها على الزب.. وعاد مايحتاج العصابات المسلحة تحت الطلب بي وقت روتين معروف وسامج وغبي)) هههههههه .. والشيوخ الأإمة التقاة التكايات على الطلب اللي زنت فيهم الشيعة وايران لين احبلتهم هالمسمين نفسهم وهابيين وتبادلو معهم الشذوذ الى أن استفرغت الصين وامريكا من اقاصي العالم شرقاً وغربا…
وكأن عقولهم مضروبة لايعلمون ماذا يفعلون وماهم يفعلون ولكن لاألومهم ربما يكون ذلك التخبط والدوخة.. من دوار ابوال العبيد والعمال.. الواحد فيهم يتناج هو وامه واخته ويرضعونه امام بعضهم دون ادنى خجل.. وامام ومرأى العالم دون حياة من اسفه عامل لقيط وعييع… ثم قام احدهم او يقوم احدهم بعدها بالتصريح والتجهم بتلك الخطابات الرنانة وزيادة الاسعار والهياط والتعصب والتحكم والتنظيم التعصبي والتفتيش والتعنصر زعم وزعم وزعم واكل اموال الناس سطياً وسلباً ونهب وتعطيلاً وتجسسات واتهامات وسرقات.. مع شريطة شوفة النفس الضرورية على احد ابناء قبائل الجزيرة العربية فقط اللي طبعاً معدين مسبقاً بشتى انواع الحروب السابقة من طفولتهم بالسحر والكهانات والأذى والترصدات وقطع الارزاق والتعصبات والتلفيقات والسجون فقط لشوفة نفس امثال هؤلاء المرضى عليهم المتزعمين مرضياً حقيقة والبلاء الجاثم على صدور بعض ابناء الجزيرة العربية الاصليين.. مع رفقاء التبادل الجنسي والدبلكس باقي الاغلبية من ابناء زنى العمال والعبيد المتجنسون والمتنفذون مع زنوة بن سعود بن ودي مشوار اثنين خيط بس وصورتين وجرارة عند الطلب بن مطعم بن صيدلية بن مول بن شهادة كبيرة بن بعثة بن وضيفة وبن واسطة بن فندق خمسة اشواط… ديوثي اظخم دعارات العالم ..
وقد قررت عدم التعليق على امثال هذا العهر الداعر التأريخي والعالمي منقطع النظير.. انما فقط للتذكير..