“شاهد” نفسية سما المصري “المدمرة” جعلتها تخسر مفاتنها و”تضاريسها”.. هذا ما حدث لجسمها داخل السجن!

كشف محامي الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، أن حالتها النفسية سيئة جداً، ولا تتناول الطعام لدرجة أنها فقدت نصف وزنها.

وقال أشرف ناجي في تصريحات لصحيفة “فيتو” المصرية إن موكلته سما في حالة ذهول وإنهيار لما حدث لها ودائماً تتساءل “لماذا أنا فقط يحدث لي ذلك؟”.

وأكد ناجي أنه خلال التحقيق مع سما المصري في 17 بلاغاً مقدماً ضدها حديثا، دخلت في نوبة بكاء وانهيار عصبي وأبلغته بكامل استعدادها للاعتذار لأي شخص عما بدر منها في سبيل إخلاء سبيلها.

ونشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية في وقت سابق تسجيلاً صوتياً مُسرباً لسما المصري من داخل السجن، تبكى فيه وتتوسل بسبب كثرة القضايا المقامة ضدها.

وقالت سما المصري في التسجيل: “لا أعلم لماذا رفعت كل هذه القضايا ضدي في هذا الوقت، ثلاث قضايا في وقت واحد، سب وقذف وتحريض في الاقتصادية، ولدي قضية جديدة غداً في نيابة أكتوبر، أريد أن أعرف لماذا القضايا والأحكام ضدي أنا فقط”.

واستطردت: “وقضية التحريض الثانية التي تعاقبت عليها، لماذا أُعاقب عليها مرة أخرى، وقضية غداً في أكتوبر؟ لماذا يعيش الشخص ماتبقى في عمره في السجن؟”.

وانهارت سما بالبكاء أثناء حديثها، متابعة: “أخطأت مرة وتعاقبت بالحبس سنتين، وسنة في قضية السب والقذف، وأقسم أنني لم أنشر الفيديو، بل أرسلته لصديقتي عبر الواتساب ولم أرسله لريهام سعيد، فلماذا أحاسب على الواتساب”.

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وكانت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، قضت بتخفيف الحكم الصادر ضد سما المصري من سنتين حبسا إلى عام واحد وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة لإدانتها بالتحريض على الفسق، من خلال صناعة 5 فيديوهات مخلة.

وقضت المحكمة الاقتصادية الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمة، بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”.

كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

ونسبت النيابة العامة لسما المصري ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

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