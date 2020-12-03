سعودي مشاجرة مع فتيات
صورة من الفيديو
Videoحياتنا

“شاهد” مُراهق سعودي لم “يشم رائحة تربية” تشاجر مع فتيات في حديقة عامة وما فعله بهن لا يتصوره عقل!

كتب Author 2
0

تداول ناشطون عبر الاجتماعي، فيديو مُروع لمراهق سعودي في مدينة الخرج ، وهو يقوم بطعن عدة تشاجر معهن في .

 

وظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” لحظة انقضاض المراهق على مجموعة فتيات وبيده آلة حادة قام بطعنهن بها، بينما صراخهن يملأ المكان.

 

وقال ناشر الفيديو في تعليقه على الحادثة: “هذه المشاجرة حدثت أول أمس، وطعن فتاتين واحدة في بطنها والثانية في عينها”.

 

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً بين الناشطين خاصة فئة الفتيات اللواتي بدأن يسردن معاناتهن مع المجتمع “الذكوري” بحسب تعبيرهن، واصفين تصرف المراهق بتصرف الحيوانات، وأن ما حدث لا يحدث سوى في الغابة لشدة همجيته ووحشيته.

 

وتساءل المغردون كيف يحمل مراهقاً في سنه سكينة في جيبه، مُطالبين بمُحاسبته فوراً.

 

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية على الفيديو، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اقرأ أيضا: وفاة عروسان بعد ساعات من ليلة الدخلة.. هكذا وجدوهما بعدما كسروا عليهما باب شقتهما!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” سعودي “وقح” يتحرش بفتيات في “مول الراشد”…

حياتنا

“أدوات جنسية ودعوة خاصة للشباب”.. مصرية “قلبت الدنيا” ببث…

الهدهد

“الصراخ على قدر الألم”.. شيخ قطري يكشف تنازل الصغير ابن سلمان عن شروطه…

الهدهد

ناشط قطري: احذروا ابن زايد سيستخدم الطابور الخامس لتنفيذ أعمال إرهابية في السعودية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.