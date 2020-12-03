“شاهد” مُراهق سعودي لم “يشم رائحة تربية” تشاجر مع فتيات في حديقة عامة وما فعله بهن لا يتصوره عقل!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُروع لمراهق سعودي في مدينة الخرج ، وهو يقوم بطعن عدة فتيات تشاجر معهن في حديقة التقنية.

وظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” لحظة انقضاض المراهق على مجموعة فتيات وبيده آلة حادة قام بطعنهن بها، بينما صراخهن يملأ المكان.

وقال ناشر الفيديو في تعليقه على الحادثة: “هذه المشاجرة حدثت أول أمس، وطعن فتاتين واحدة في بطنها والثانية في عينها”.

📍مقطع متداول “يُقال أنه في الخرج” لمراهق دخل في مشاجرة مع مجموعة من الفتيات وقام بطعنهن..! pic.twitter.com/hVLG75Ipw1 — WHR (@whrumor) December 2, 2020

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً بين الناشطين خاصة فئة الفتيات اللواتي بدأن يسردن معاناتهن مع المجتمع “الذكوري” بحسب تعبيرهن، واصفين تصرف المراهق بتصرف الحيوانات، وأن ما حدث لا يحدث سوى في الغابة لشدة همجيته ووحشيته.

وتساءل المغردون كيف يحمل مراهقاً في سنه سكينة في جيبه، مُطالبين بمُحاسبته فوراً.

اتمنى لكل الذكور بالكومنت الي يبررون له يعيشون نفس هالموقف https://t.co/Ak6naUYm2C — Luo (@1iwirx) December 3, 2020

العن ام مجتمعكم اللي يبرر لجريمه زي كذا العن ام تخلفكم والعيشه معكم المنشن!!!!؟!؟!؟!؟(!!!!؟؟؟!!!!!!؟(!$($!؟!؟😧 https://t.co/MxEMxnQftL — raghad ♀ (@astrosingernfc) December 3, 2020

تخيلوا طفل ومعه سكين!! هذي نهاية التخليف بدون تربيه، جيب درزن وارمي والشارع يربي. https://t.co/p3JcyUCOx2 — مارثا (@sleepallfdays1) December 3, 2020

مجتمع سافل وغبي ولا يحمل ذره من العقل، غالبيه التعليقات تدور اعذار للمجرم وفيه من المؤيدين له!! وكلها يومين يطلع لنا هاشتاق لديته وبتفزع له قبيلته وكانه شي طبيعي الي سواه.

ما اقول الا لعن الله الغباء وهذا المجتمع. https://t.co/4DafVLNc4G — RAZAN (@Razan7500) December 3, 2020

الطفل هنا غالبا من عمر 11 سنة يتحول لدرباوي

ويقلد اقرانه الدرباويين

عنيف عدواني مجمع امراض نفسية من والديه واخوته https://t.co/DPtwjcIL0y — Heba (@Heba6749) December 3, 2020

ليش مراهق يمشي ومعه سكين اصلًا !!! ليش فيه ناس يدافعون عنه بالكومنت !!! ليش عادي عنده يطعن بهالسهوله !! اسئله كثير https://t.co/I95ZIwCx7f — 🧤 (@eerun6) December 3, 2020

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية على الفيديو، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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