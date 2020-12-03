“طول عمرك شحادة”.. “شاهد” مايا دياب تستفز اللبنانيين بما طلبته من “عيال زايد”!

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلاً واسعاً عبر “تويتر” بسبب ما طالبت به ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني.

وبعد أن هنأت مايا دياب شعب وحكام الإمارات باليوم الوطني، كتبت تغريدة عبر تويتر رصدتها “وطن”. قالت فيها: “أمنيتي الشخصية اللبنانية إعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين”.

وتابعت: ” لأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي”.

أمنيتي الشخصية "اللبنانية" : إعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة #الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين

ولأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي#UAENationalDay49 — Maya Diab (@mayadiab) December 2, 2020

وقالت مايا دياب في تغريدة أخرى: “إعادة النظر بقرار التأشيرات من #لبنان الى الإمارات يهم كل اللبنانيين وحتى لو تم اختيار الاشخاص للي رح يدخلوا للإمارات هيدا مش عيب.. ممكن أن يُدرَس ملف كل شخص على حدة هيك ما بكون المنع كلّي على اللبنانيين”.

إعادة النظر بقرار التأشيرات من #لبنان الى الإمارات يهم كل اللبنانيين وحتى لو تم اختيار الاشخاص للي رح يدخلوا للإمارات هيدا مش عيب.. ممكن أن يُدرَس ملف كل شخص على حدة هيك ما بكون المنع كلّي على اللبنانيين.. (٣)#الامارات #UAENationalDay49 — Maya Diab (@mayadiab) December 2, 2020

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وأثارت مايا دياب غضب اللبنانيين بما قالته، معتبرين ما فعلته “تسولاً” باسمهم. وذكروها بأنه كان من الأجدر أن تُطالب بمقاطعتها بعد تطبيعها مع إسرائيل. بينما طالبها الإماراتيون بعدم التدخل في شؤون الدولة، واحترام قراراتها.

اتمنى احترام قرارات الدولة وهي أدرى بإدارة شؤونها ..

الموجوديين معززين مُكرمين .. وماعليهم قصور ..

ماله داعي اتحنون ..

قرار التأشيرات هو قرار ذا سيادة .. https://t.co/kixCmjcLmo — @am_6622 بنت زايد (@Aam_6622) December 2, 2020

إعادة نظر شو يا بنت

الإمارات 🇦🇪 دولة صهيونية يا حلوه

قاطعوهم إنتو كمان. https://t.co/yno4awLjeK — Abdul Rahman (@Abdul_11_) December 2, 2020

الشحادة تايم — mayar (@mayarchahine) December 2, 2020

طول عمرك شحاده — فواز (@fa_0waz) December 3, 2020

وكان قرار الإمارات بوقف منح تأشيرات سفر لمواطني 13 بلدا عربيا وإسلاميا قد أثار ضجةً واسعةً.

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي “دافزا”، والدول هي: اليمن، سوريا، العراق، ليبيا، أفغانستان، باكستان، الصومال، لبنان، كينيا، تونس، الجزائر، تركيا، إيران.

ولم توضح الإمارات سبب قرارها ولم تحدد مدة انتهاء العمل بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.