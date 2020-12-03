مايا دياب
مايا دياب
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“طول عمرك شحادة”.. “شاهد” مايا دياب تستفز اللبنانيين بما طلبته من “عيال زايد”!

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أثارت الفنانة اللبنانية جدلاً واسعاً عبر “تويتر” بسبب ما طالبت به ولي عهد أبو ظبي وحكام ، بمناسبة .

 

وبعد أن هنأت مايا دياب شعب وحكام الإمارات باليوم الوطني، كتبت تغريدة عبر تويتر رصدتها “وطن”. قالت فيها: “أمنيتي الشخصية اللبنانية إعادة النظر بقرار عدم إعطاء جديدة للبنانيين لدخولهم دولة الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين”.

 

وتابعت: ” لأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي”.

 

 

وقالت مايا دياب في تغريدة أخرى: “إعادة النظر بقرار التأشيرات من # الى الإمارات يهم كل اللبنانيين وحتى لو تم اختيار الاشخاص للي رح يدخلوا للإمارات هيدا مش عيب.. ممكن أن يُدرَس ملف كل شخص على حدة هيك ما بكون المنع كلّي على اللبنانيين”.

 

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وأثارت مايا دياب غضب اللبنانيين بما قالته، معتبرين ما فعلته “تسولاً” باسمهم. وذكروها بأنه كان من الأجدر أن تُطالب بمقاطعتها بعد تطبيعها مع إسرائيل. بينما طالبها الإماراتيون بعدم التدخل في شؤون الدولة، واحترام قراراتها.

 

 

 

 

 

 

وكان قرار الإمارات بوقف منح تأشيرات سفر لمواطني 13 بلدا عربيا وإسلاميا قد أثار ضجةً واسعةً.

 

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي “دافزا”، والدول هي: ، سوريا، العراق، ليبيا، أفغانستان، باكستان، الصومال، لبنان، كينيا، تونس، الجزائر، تركيا، إيران.

 

ولم توضح الإمارات سبب قرارها ولم تحدد مدة انتهاء العمل بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

 

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