“شاهد” الأرعن ترامب يرفض الاعتراف بخسارته وهذا ما قاله عن الأشياء السيئة التي حدثت!

عاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التأكيد على مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة، وذلك في خطاب نشره ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم ترامب، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن الكثير من الاشياء السيئة حدثت اثناء الانتخابات.

وصرح ترامب، الذي يحاول تعطيل العملية الديمقراطية بعد خسارته في الانتخابات، بأن جو بايدن لا يمكن أن يكون رئيساً للولايات المتحدة إذا كان محقاً بشأن الاحتيال في الانتخابات.

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

وقال ترامب: نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الأصوات، نحن نتحدث عن أرقام لم يرها أي أحد من قبل”.

واستهدف ترامب مرة أخرى الزيادة في الاقتراع الغيابي والتصويت المبكر بسبب المخاوف الصحية، وقال: “اعتدنا على يوم واحد للانتخابات، الآن لدينا عدة أيام من الانتخابات وأسابيع وشهور، لقد حدث الكثير من الاشياء السيئة خلال هذه الفترة الزمنية السخيفة”.

وتعهد ترامب بأنه “مصمم على حماية النظام الانتخابي”، الذي زعم بأنه تعرض لهجوم وحصار.

وكما هو الحال بالنسبة إلى تغريدات ترامب بشأن مزاعم التزوير، فقد أخلت مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر وفيسبوك، مسؤوليتها من أكاذيب ترامب، وكتبت ملاحظة مرفقة مع التغريدة بأن جو بايدن هو الفائز المتوقع في الانتخابات وأن هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات هو موضع نزاع.

وفي وقت سابق في حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ترامب “كانت 4 سنوات رائعة. نحاول أن نكمل 4 سنوات أخرى، وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات”.

ولم تكن هناك وسائل إعلام تغطي الحدث الذي حضره مسؤولون من الحزب الجمهوري، لكن تم تناقل تسجيل فيديو لخطابه بعد مدة وجيزة.

وبعد نحو شهر من انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني لا يزال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن، ويلتزم البقاء في عزلة في البيت الأبيض، ويحد من ظهوره العلني قدر الإمكان مكتفيا باتصالات رئاسية وتغريدات غاضبة عن تزوير انتخابي مفترض لا شيء ملموسا يثبت صحته.

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