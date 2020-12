“شاهد” الأرعن ترامب يرفض الاعتراف بخسارته وهذا ما قاله عن الأشياء السيئة التي حدثت!

عاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التأكيد على مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة، وذلك في خطاب نشره ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم ترامب، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن الكثير من الاشياء السيئة حدثت اثناء الانتخابات.

وصرح ترامب، الذي يحاول تعطيل العملية الديمقراطية بعد خسارته في الانتخابات، بأن جو بايدن لا يمكن أن يكون رئيساً للولايات المتحدة إذا كان محقاً بشأن الاحتيال في الانتخابات.

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States

December 2, 2020