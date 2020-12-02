يوسف القرضاوي
يوسف القرضاوي
الهدهد

وفاة الداعية يوسف القرضاوي.. “علماء المسلمين” يعلق على ما يشاع بمواقع التواصل ويكشف الحقيقة

كتب وطن
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أثارت حسابات تابعة للذباب الإلكتروني بمواقع التواصل جدلا واسعا بنشر شائعات عن وفاة الداعية الكبير الدكتور ، ما دفع اتحاد للرد ببيان رسمي.

 

وفي هذا السياق نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشائعات المتداولة بشأن وفاة الشيخ “يوسف القرضاوي”.

 

ووصف المكتب الإعلامي للاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقراً له المعلومات المتداولة التي تتعلق بالشيخ بـ”المغرضة”.

 

وأضاف الاتحاد في بيان أن “ما يشاع من خبر وفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتاً”.

 

واستطرد المصدر: “الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم”.

 

ويعد “القرضاوي” الذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية من أبرز العلماء المسلمين، وله إسهامات في المجال الدعوي، وعشرات المؤلفات.

 

وكان يقدم في وقت سابق برنامج “الشريعة والحياة” على شاشة “الجزيرة”.

 

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