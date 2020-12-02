وفاة الداعية يوسف القرضاوي.. “علماء المسلمين” يعلق على ما يشاع بمواقع التواصل ويكشف الحقيقة

أثارت حسابات تابعة للذباب الإلكتروني بمواقع التواصل جدلا واسعا بنشر شائعات عن وفاة الداعية الكبير الدكتور يوسف القرضاوي، ما دفع اتحاد علماء المسلمين للرد ببيان رسمي.

وفي هذا السياق نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشائعات المتداولة بشأن وفاة الشيخ “يوسف القرضاوي”.

المكتب الإعلامي:

ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ #يوسف_القرضاوي الرئيس المؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا.

وأن الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم. pic.twitter.com/OqIeoOkUhq — علماء المسلمين (@iumsonline) December 2, 2020

ووصف المكتب الإعلامي للاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له المعلومات المتداولة التي تتعلق بالشيخ بـ”المغرضة”.

وأضاف الاتحاد في بيان أن “ما يشاع من خبر وفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتاً”.

واستطرد المصدر: “الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم”.

ويعد “القرضاوي” الذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية من أبرز العلماء المسلمين، وله إسهامات في المجال الدعوي، وعشرات المؤلفات.

وكان يقدم في وقت سابق برنامج “الشريعة والحياة” على شاشة “الجزيرة”.

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