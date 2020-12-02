ماذا يحدث لقبور الفنانين في مصر؟.. قصة “شجار” ابنة رجاء الجداوي ورانيا محمود ياسين بعد وفاة والدها

لا يزال الجدل يدور في مصر حول قصة قبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي كشفتها ابنتها وشرحت قصة الحشرات التي تخرج من قبرها، ولم يتوقف جدل أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة هنا حيث ظهر اسمها مجددا بعد تداول أنباء عن “خناقة” نشبت بينها وبين رانيا محمود ياسين في عزاء والد الأخيرة.

وفي أول تعليق لها على ما تم تداوله بمواقع التواصل، نفت رانيا محمود ياسين أن يكون نشب بينها وبين ابنة رجاء الجداوي، أميرة مختار أي خلاف وأن الصورة الملتقطة بالعزاء تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وشددت رانيا في تصريحاتها خلال حوار ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن وسائل الاعلام استغلت الموضوع بشكل مختلف والتقطوا لها صورة غير مقصود بها كما تداول على السوشيال ميديا.

وأوضحت أنه تم توظيف الصورة بشكل خاطئ ومتعمد لتوحي بأنها “تطردها وتقول لها اطلعي برة”.

ورغم وفاتها منذ نحو 4 أشهر، لا يزال اسم النجمة القديرة رجاء الجداوي يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن فيلم روائي يجسد جزءاً من حياتها الشخصية.

وفي التفاصيل، أوشك الممثل الإماراتي سالم العامري على الانتهاء من تصوير فيلم بعنوان “الجائحة”، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية المعروفة خلال الفترة المقبلة، وسيتضمن جزءاً من حياة النجمة الراحلة.

ويتناول الفيلم جانباً من حياة الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا، ثم وفاتها بعد معاناتها منه بسبب القاعدة الجماهيرية العريضة في دول الخليج. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تربوي، ويتضمن بعض الأحداث الإنسانية والوطنية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته.

يُذكر أن النجمة القديرة فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ 82 إثر تدهور حالتها الصحية بعد صراعها مع فيروس كورونا الذي أُصيبت به عقب عيد الفطر الماضي، تزامناً مع تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل “لعبة النسيان” الذي عُرض في موسم رمضان 2020 الدرامي وحقق نجاحاً كبيراً.

ويشار إلى أنه بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحات لأميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي. عن حشرات تخرج من قبر والدتها المتوفية بكورونا خرجت أميرة في مداخلة تلفزيونية لتعلق على الأمر بتفصيل أكبر.

أميرة وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC” في أكتوبر الماضي. أكدت أنه تم اقتطاع جزء من منطقة البساتين لإنشاء ملهى ليلي ولتوسيع الطريق، وتم هدم جدار المدفن” الخاص بعائلتها.

وأضافت موضحة “قمنا ببناء جدار جديد واضطرينا نقل الموتى من مكان لآخر نتيجة الترميم والإنشاءات في المنطقة بأكملها”.

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