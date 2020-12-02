“ضريبة الجمال” .. “شاهد” ماذا جرى للفاشینیستا الكويتية الدكتورة خلود ؟!

نشرت الفاشینیستا الكويتية الدكتورة خلود صورة من داخل غرفة العمليات أثارت قلق متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت الدكتورة خلود في الصورة وهي على سرير الشفاء، وقد لُفّ رأسها، وأنفها، وذلك في أعقاب إجرائها عملية تجميل.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت أنها ستجري عمليتين تجميليتين لتعديل أنفها بعدما أجرت مسحة كورونا.

وأضافت: “ضريبة الجمال وضريبة الخشم الجديد والأنف راح يصير صوت طبيعي عشان اللحمية راح تتعدل مش بس خشم جديد كمان صوت جديد، عشان الجمال والتنفس الطبيعي راح أتحمل”.

والدكتورة خلود من أشھر الفاشینیستات في الكویت وتتعدد نشطاتھا في دول الخلیج، وتعیش حیاة مستقرة مع زوجھا.

وكانت الدكتورة حصلت على المركز الأول عربیا بین مشھورات الوطن العربي، حیث تخطى متابعو الفاشینیستا 9 ملایین.