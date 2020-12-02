“جات تكحلها عمتها”.. شمس الكويتية تتمادى بوقاحتها وتهين نساء السعودية ليرضى عنها الرجال!

خرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها، وقررت الرد على مُطلقي هاشتاج #شمس_اخرسي، الذي تصدر التريند أمس الأربعاء عبر “تويتر”.

وظهرت شمس بفيديو عبر سناب شات رصدته “وطن”، قالت فيه إن مجموعة النسويات في المملكة قمن بإطلاقه، ووصفت من يديره بـ”النعاليات”، قائلة: “قام النسويات النعاليات مع احترامي للجميع الراقيين، بعمل هاشتاج ضدي، يعتقدون أنهم أثروا بي”.

وتابعت شمس الكويتية: “حين دخلت الهاشتاج، رأيت أن الذي يدير المجموعة اسمه النسويات، والحسابات الرئيسية التي تديرها لا يوجد أسماءهم وأشكالهم بشكل صريح، ومن يديره بنات صغار قاموا بإيهامهم أنهن لو أصبحن ضد الرجل وطالبتي بالمساواة ودولتك ظلمتك، وحكومتك ظلمتك، ويجب أن تطالبي بحقوقك، وأن تكوني ضد نظام الحكم في المملكة”.

شمس الكويتية تهدد وتتوعد النسويات وبنات الشوارع .. ! pic.twitter.com/RlBpqkhHwF — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 2, 2020

وحذرت شمس الكويتية الفتيات من خطورة هذه المنظمات، وقالت: “هذه المنظمات يا بنات يا حبيباتي الصغار اللواتي لا يفهمن شيء، هؤلاء همهم زرع الشوشرة داخل المملكة العربية السعودية حتى يقول العالم إن المملكة لا تعطي الحقوق للمرأة”.

واستطردت: “من خلال جولتي في السعودية رأيت تمكين للمرأة وتوظيف للمرأة ودعم للمرأة وقلت إن هناك معلومات لو قلتها ستصبح هناك أزمة في العالم العربي”.

شمس الكويتية تهاجم النسويات في السعودية وتصفهن بالنعاليات .. !#شمس_تجلد_النسويات pic.twitter.com/UJrPgzkiwH — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 2, 2020

وتفاعل المغردون مع شمس الكويتية بإطلاق هاشتاج جديد #شمس_تجلد_النسويات، وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد لما قالته الفنانة الكويتية، ومابين مُعارض له، واتهامات بأنها “تستشرف” من أجل أن تكسب محبة الرجال السعوديين، مُطالبينها بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للمملكة.

#شمس_تجلد_النسويات

بجاحة منقطعة النظير..

شمس الكويتية تمارس كل ماتطالب بهِ النسويات واكثر كل يوم هز ورقص وطرب

ويوم وصل الأمر للمراه السعوديه صارت ضد النسوية..

وكأن الدين فرض كفايه على المراه السعوديه.. pic.twitter.com/OBaMQUQI1U — عَليــ كلاسِيكـ (@AliAlil0) December 2, 2020

#شمس_تجلد_النسويات سوت لي حظر لاني قلت الحقيقة انها تستشرف عشان تكسب رجال بالسعودية ولاهي كل فيدوهاتها تثبت عكس الي تقوله انا مو نسويه ولا شيء انا سعودية ومااسمح لشمس تدخل بشوؤننا الداخلية اياً كانت ! pic.twitter.com/D27V4iPlTh — عائشة (@o5_tn36) December 3, 2020

هذه من مطلعها من منتدى حواء رجعوها لحد ينقذها +مسويه خوي بعد ماطاح سوقها قالت خن اجيب طاري النسويات عشان الذكور يوقفون معي ويرجع سوقي ورررببييي كككللاااوووننننن🤡🤡#شمس_تجلد_النسويات

pic.twitter.com/PLpcin9d63 — آيزمرلدا (@deicujk) December 2, 2020

بصراحه محد نعال الا انتي شكل الذكورين مضبطينك .. وبعدين تدخلين السياسه بالموضوع وتلعبين على نار هاديه عشان تنتصرين بحوارك الهابط ، النسويه غير مجرمه في السعوديه ومصرح بذالك انصحك تمرقصي وخلك مع ربعنا بس لا اوصيك موب تنسين تلبسين عباتك😊 #شمس_تسيء_للسعوديات

#شمس_تجلد_النسويات pic.twitter.com/bZvP1cpzLw — منى بنت الفهد (@mona_al3lian) December 2, 2020

#شمس_تجلد_النسويات

لاتضحكين علينا انتي اكثر وحده تؤمن بالفكر النسوي كل ساقطه اذا طاح سوقها سبت السعوديات واستشرفت عليهم pic.twitter.com/RDD6w0HrKo — سميه (@sumi_895) December 2, 2020

ياخي الكويتيه القوطيه ذي شدخلها بالسعوديه؟ يعني كذا يقالك جلد 😂😂 الذكوريين اذا شافو نسويه تتكلم بالدين ومو محجبه هجمو عليها بس ذي تتكلم بالنسويات ومو متحجبه ولا احد قال شي شدعوه لهدرجه انتو مرضى ؟ ياليت القوطيه تتوكل #شمس_تجلد_النسويات pic.twitter.com/y7tXRxglFU — DA | نسويه للنخاع (@u87io) December 3, 2020

شدخلها ذي اخر وحده تتكلم عن النسويات الي البعض شوه معناها وعبالهم اي نسويه تطلب التمرد (فقط تطالب بحقوقها ) الي مضحكني انها تسبهم وناسيه نفسها #شمس_تجلد_النسويات pic.twitter.com/rtfBP8GPTg — r. (@r_lllllx) December 3, 2020

هذي تلحق ورااااااء كل رجال فطبيعي تدور رضاهم #شمس_تجلد_النسويات pic.twitter.com/SwyDln4pJs — أمل لا يموت (@ad3iah_3bdullah) December 3, 2020

وكانت شمس الكويتية قد تعرضت للهجوم من قبل السعوديين بعد مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تتجول بداخل شوارع المملكة وتقوم برحلة بحثًا عن أفضل الطهاة من النساء لإقامة مسابقة “الشيف” للسيدات فقط كي تدعمهن وتظهرهن للعالم الذي يأخذ عنهن فكرة سيئة.

فشن المغردون هجوما عليها بتدشين هاشتاج بعنوان “شمس أخرس” استنكر خلاله المغردون فرض شمس الكويتية عليهم بهذه الطريقة، وحديثها عن فتيات المملكة، ورأوا أنها فاشلة دائماً في كل شيء والأولى أن تدعم نفسها، وتترك “السعوديات” في حالهن بحسب تعبيرهم.

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