شمس الكويتية
شمس الكويتية
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“جات تكحلها عمتها”.. شمس الكويتية تتمادى بوقاحتها وتهين نساء السعودية ليرضى عنها الرجال!

كتب وطن
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خرجت الفنانة عن صمتها، وقررت الرد على مُطلقي هاشتاج #شمس_اخرسي، الذي تصدر التريند أمس الأربعاء عبر “تويتر”.

 

وظهرت شمس بفيديو عبر سناب شات رصدته “وطن”، قالت فيه إن مجموعة النسويات في المملكة قمن بإطلاقه، ووصفت من يديره بـ”النعاليات”، قائلة: “قام النسويات النعاليات مع احترامي للجميع الراقيين، بعمل هاشتاج ضدي، يعتقدون أنهم أثروا بي”.

 

وتابعت شمس الكويتية: “حين دخلت الهاشتاج، رأيت أن الذي يدير المجموعة اسمه النسويات، والحسابات الرئيسية التي تديرها لا يوجد أسماءهم وأشكالهم بشكل صريح، ومن يديره بنات صغار قاموا بإيهامهم أنهن لو أصبحن ضد الرجل وطالبتي بالمساواة ودولتك ظلمتك، وحكومتك ظلمتك، ويجب أن تطالبي بحقوقك، وأن تكوني ضد نظام الحكم في المملكة”.

 

 

وحذرت شمس الكويتية الفتيات من خطورة هذه المنظمات، وقالت: “هذه المنظمات يا بنات يا حبيباتي الصغار اللواتي لا يفهمن شيء، هؤلاء همهم زرع الشوشرة داخل المملكة العربية حتى يقول العالم إن المملكة لا تعطي الحقوق للمرأة”.

 

واستطردت: “من خلال جولتي في السعودية رأيت تمكين للمرأة وتوظيف للمرأة ودعم للمرأة وقلت إن هناك معلومات لو قلتها ستصبح هناك أزمة في العالم العربي”.

 

 

وتفاعل المغردون مع شمس الكويتية بإطلاق هاشتاج جديد #شمس_تجلد_النسويات، وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد لما قالته الفنانة الكويتية، ومابين مُعارض له، واتهامات بأنها “تستشرف” من أجل أن تكسب محبة الرجال السعوديين، مُطالبينها بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للمملكة.

 

وكانت شمس الكويتية قد تعرضت للهجوم من قبل السعوديين بعد مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تتجول بداخل شوارع المملكة وتقوم برحلة بحثًا عن أفضل الطهاة من النساء لإقامة مسابقة “الشيف” للسيدات فقط كي تدعمهن وتظهرهن للعالم الذي يأخذ عنهن فكرة سيئة.

 

فشن المغردون هجوما عليها بتدشين هاشتاج بعنوان “شمس أخرس” استنكر خلاله المغردون فرض شمس الكويتية عليهم بهذه الطريقة، وحديثها عن فتيات المملكة، ورأوا أنها فاشلة دائماً في كل شيء والأولى أن تدعم نفسها، وتترك “السعوديات” في حالهن بحسب تعبيرهم.

 

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