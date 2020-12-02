“شاهد” هند القحطاني تخرج عن صمتها وتردّ على “ابنها الخامس” وتفضحه بين متابعيها!

ردّت السعودیة هند القحطاني على مزاعم شاب يُدعى “عبدالله”، ظهر في مقطع فيديو مدّعياً أنه الإبن الخامس لها، وأثار ضجةً واسعةً بمواقع التواصل.

وقالت هند إنّ ذلك الشخص “نصاب” ولا یمت لھا بصلة، وطلبت معلومات عنه لمقاضاته.

وأضافت في حديثها لمتابعيها: “كیف تصدقون واحد بعمري كیف یصیر ولدي رجل ثلاثیني كیف یعني مثلا أنا ولدته وأنا بعمر 7 سنوات”.

وذكرت أنه من لهجته ليس سعودياً، مشيرةً إلى أنّها لا يتواجد فيها أصلاً –حسب توقعها-.

وأكملت تقول: “یا عالم أصرخ؟؟ لا تصدقون الإشاعات.. والله لو عندي عیال لأقول. ولي الفخر الله أكبر. أصلا أنا ما تزوجت غیر أبو معاذ واتزوجته وأنا صغیرة یعني مستحیل أكون تزوجت قبلھا وقتھا كان هو صغیر بالعمر وبعده ما تزوجت”.

وظهر هند مع ابنتها في فيديو آخر، حيث قالت ابنتها إن “عبدالله” يفعل هذا لأجل الشهرة على حساب اسم والدتها .

وتفاجأ رواد مواقع التواصل بظهور عبدالله عبر “سناب شات” وهو يبكي بحرقة، ويقول إن والدته هند القحطاني لا تعترف به لأسباب أسرية، وأنه قرر الخروج عن صمته لعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين.

وتابع عبدالله قائلاً: “صحيح هند القحطاني والدتي لكنني أرفض كل تصرفاتها ولا أقبل أن أحصل على الأموال الحرام التي تجنيها من خلال عملها الحال”.

ودخل عبدالله في نوبة بكاء شديدة وقال إنه يصاب بضيق حينما يسمع صوت وكلمات هند القحطاني ويرفض أن تصرف عليه نهائيا ولا ينسى ما فعلته معه، مضيفاً: “هي إنسانة في قمة الانحطاط، وحسبي الله عليها”.