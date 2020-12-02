“شاهد” نجوى كرم تدعم الشذوذ “بكل الحب” ولا تمانع الاتصال الجنسي بين المثليين:” براحتهم”

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، موجة جدل واسعة عقب تصريحات أخيرة لها أعلنت فيها دعمها لحرية الشواذ والاتصال الجنسي بين المثليين، مؤكدة أن هذا حقهم وكل إنسان حر بحياته متناسية أحكتم الأديان فضلا عن أعراف المجتمعات والعادات والتقاليد.

وقالت نجوى كرم في لقاء لها مع إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية عبر برنامج “جعفر توك”، عندما سألها المذيع عن رأيها في قضية زواج المثليين فقالت:”هادا الشي إذا بيلاقوا هما إنه أنسب ليهم يتجوزَا.. لكن أنا بشوف إنه هادا هو القرار هما اللي بيقرروا.”

وتابعت:”أنا بالنسبة الي ما بعرف هادا القرار بيأثر إيجابا ولا سلبا.. وهذه حياتهم وهما حريين فيها”.

وفي سياق آخر صرحت نجوى كرم بنفس الحلقة أنها ليست مع سلب حقوق الرجل تحت حجة حقوق المرأة، وبررت تصريحها السابق بأنها لا تريد أن تزيد حقوق المرأة عن حدها، مؤكدة أن بعض النساء يفكرن بأن حقوقهن أن تصبح الرجل والمرأة في البيت وهذا يسبب خللا في النظام لأن المرأة هي مدرسة الحياة ووراء كل رجل عظيم امرأة، فالمرأة ممكن أن تكون رئيسة لكن ليس على حساب سلب حقوق الرجل.

​وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت لأول مرة سرا عن علاقتها الزوجية، مؤكدة أنها كانت زوجة ثانية في يوم من الأيام.

وأكدت أنها “كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وأن لقب زوجة ثانية لم يقف عائق أمامها، وسبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول”.

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