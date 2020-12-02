“شاهد” لن تصدق كيف أصبح شكل ممثل شخصية “برعي” مع عادل إمام في “شاهد ما شافش حاجة” بعد 44 عاما؟!

في مفاجأة للجمهور المصري والعربي عاد الفنان المصري، سامي جوهر الذي اشتهر بتمثيل شخصية “برعي” مع الزعيم عادل إمام في مسرحية “شاهد ما شافش حاجة” للظهور إعلاميا مرة أخرى.

الفنان الذي نال شهرة مدوية من تجسيده دور حاجب المحكمة “برعي” في المسرحية الكوميدية “شاهد ما شفش حاجة”، من بطولة عادل إمام، ظهر في لقاء تلفزيوني، الاثنين.

وكشف جوهر في لقائه مع برنامج “صباح الورد”، المذاع على فضائية “تن تي في” المصرية أن علاقة طيبة تجمعه بالفنان عادل إمام، كما أن تعامله الإنساني راقي للغاية، مؤكدا أنه لشرف له الوقوف أمامه في عمل فني.

وأشار إلى أن إمام كان يطلق عليه “سامي إمام”، لأنه كان يعتبره فردا من أفراد عائلته.

وأكد سامي جوهر أن دور حاجب المحكمة “برعي” هو الأشهر في مسيرته الفنية، وفسر هذا إما لجماهيرية عادل إمام ونجاح المسرحية أو لأنه أجاد تقديم الدور.

وعن سبب عدم استمراره في مجال التمثيل وهجرته إلى الولايات المتحدة، أوضح سامي جوهر أنه اتخذ ذلك القرار لرغبته الشخصية في الزواج والاستقرار، موضحا: “كنت في حاجة إلى فتح بيت وتأسيس أسرة”.

وعرضت مسرحية “شاهد ما شفش حاجة” عام 1976، وهي من بطولة عادل إمام وعمر الحريري وناهد جبر وبدر نوفل ونظيم شعراوي وسامي جوهر، وتأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع.

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