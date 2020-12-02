“شهيد التنمر”.. “شاهد” ابن هند القحطاني الخامس “حنون” ولن يشتكي الساخرات من شكله لهذا السبب الصادم!

أثار الشاب السعودي عبدالله، الذي يدعي أنه الابن الخامس لنجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، جدلاً من جديد بعدما قرر الرد على المشككين بصحة روايته.

وظهر عبدالله من جديد بمقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، قال فيه إنه تعرض للكثير من التنمر، لكنه قرر أن يُحاسب الرجال على ذلك، ويعفي “البنات” من المحاسبة.

وقال: “بالرغم من كل ماحدث لي، لا يوجد إنسان يتحمل هذا السب والقذف بسبب مقطع قديم تم تسريبه ولم يكن يعلم عنه، أحدهم قام بتسريبه خطأً دون أن أشعر”.

وتابع: “ولكن ماذا ستقولون أنتم لنفسكم ونحن لدينا مكة والمدينة والأقصى وأشياء كثيرة تدلنا على السعادة والخير والهنا”.

وأشار عبدالله إلى أنه لن يشتكي على البنات قائلاً: “لن أشتكي عليهم لأن لديهم دورة شهرية، ومنهم حامل ومنهم من تجهض، لكنني سأشتكي على الرجال”.

وأكد عبدالله أنه تعرض للتنمر بسبب شكله، معلقاً: “سأرفع قضية على كل من سخر من شكلي، المقطع قديم وكنت مريض، أنا شهيد التنمر وأكثر من تضرر منكم كشعب”.

#رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس

بعد تداول مقطع عبدالله من حسابه سناب شات انا اكثر واحد انظلمت وشهيد لتنمر لن اسامح الرجال لانهم اكثر تنمرآ pic.twitter.com/xVym3hsOJs — ‏وش سالفة الهاشتاق (@abubakre0) December 2, 2020

وتفاعل المغردون مع فيديو عبدلله، فدشنوا هاشتاج #رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس، والذي تصدر التريند عبر “تويتر”، جددوا خلاله السخرية منه، مؤكدين أنه يبحث عن الشهرة فقط.

#رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس والله يمكن ولدها بس من غلطه 😑😑 — المُتَجرِّد (@tJsfTNd6AuOvDzi) December 2, 2020

#رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس

ولد هند القحطاني الخامس يرد على التنمر والسب عبر حسابه سناب شات وفي مقال اخر انا اعاني من نفسيه حاده وراح اشتكي على الرجال فقط لانهم اكثر تنمرا ويتحملون السجون😳 pic.twitter.com/MmMPmUdbZI — msick😊 (@gdg35709307) December 2, 2020

الله يشغلكم ب انفسكم #رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس — نـايـف الحربي 🤍. (@noif_61) December 2, 2020

#رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس ماحد فاضي لهذه التفاهات الناس مشغوله بـ#فساد_اتحاد_الكره_السعودي — ثابت (@xdx17FnH4NV3O03) December 2, 2020

قال كيف انشهر مالي الاا هند القحطاني و كل شخص منزل المقطع حاط السناب عشان المتابعين 🤪🤪🤪#رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس pic.twitter.com/O0tc64lP4K — لكل آنثــي جميـلھ 🇸🇦 (@nor_4y) December 2, 2020

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس بظهور عبدالله عبر “سناب شات” وهو يبكي بحرقة، ويقول إن والدته هند القحطاني لا تعترف به لأسباب أسرية، وأنه قرر الخروج عن صمته لعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين.

وتابع عبدالله قائلاً: “صحيح هند القحطاني والدتي لكنني أرفض كل تصرفاتها ولا أقبل أن أحصل على الأموال الحرام التي تجنيها من خلال عملها الحال”.

ودخل عبدالله في نوبة بكاء شديدة وقال إنه يصاب بضيق حينما يسمع صوت وكلمات هند القحطاني ويرفض أن تصرف عليه نهائيا ولا ينسى ما فعلته معه، مضيفاً: “هي إنسانة في قمة الانحطاط، وحسبي الله عليها”.

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