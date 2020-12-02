هند القحطاني وحنون
هند القحطاني وحنون
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“شهيد التنمر”.. “شاهد” ابن هند القحطاني الخامس “حنون” ولن يشتكي الساخرات من شكله لهذا السبب الصادم!

كتب Author 2
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أثار الشاب السعودي ، الذي يدعي أنه الابن الخامس لنجمة ، جدلاً من جديد بعدما قرر الرد على المشككين بصحة روايته.

 

وظهر عبدالله من جديد بمقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، قال فيه إنه تعرض للكثير من ، لكنه قرر أن يُحاسب الرجال على ذلك، ويعفي “البنات” من المحاسبة.

 

وقال: “بالرغم من كل ماحدث لي، لا يوجد إنسان يتحمل هذا السب والقذف بسبب مقطع قديم تم تسريبه ولم يكن يعلم عنه، أحدهم قام بتسريبه خطأً دون أن أشعر”.

 

وتابع: “ولكن ماذا ستقولون أنتم لنفسكم ونحن لدينا مكة والمدينة والأقصى وأشياء كثيرة تدلنا على السعادة والخير والهنا”.

 

وأشار عبدالله إلى أنه لن يشتكي على البنات قائلاً: “لن أشتكي عليهم لأن لديهم دورة شهرية، ومنهم حامل ومنهم من تجهض، لكنني سأشتكي على الرجال”.

 

وأكد عبدالله أنه تعرض للتنمر بسبب شكله، معلقاً: “سأرفع قضية على كل من سخر من شكلي، المقطع قديم وكنت مريض، أنا شهيد التنمر وأكثر من تضرر منكم كشعب”.

 

وتفاعل المغردون مع فيديو عبدلله، فدشنوا هاشتاج #رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس، والذي تصدر التريند عبر “تويتر”، جددوا خلاله السخرية منه، مؤكدين أنه يبحث عن الشهرة فقط.

 

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس بظهور عبدالله عبر “سناب شات” وهو يبكي بحرقة، ويقول إن والدته هند القحطاني لا تعترف به لأسباب أسرية، وأنه قرر الخروج عن صمته لعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين.

 

وتابع عبدالله قائلاً: “صحيح هند القحطاني والدتي لكنني أرفض كل تصرفاتها ولا أقبل أن أحصل على الأموال الحرام التي تجنيها من خلال عملها الحال”.

 

ودخل عبدالله في نوبة بكاء شديدة وقال إنه يصاب بضيق حينما يسمع صوت وكلمات هند القحطاني ويرفض أن تصرف عليه نهائيا ولا ينسى ما فعلته معه، مضيفاً: “هي إنسانة في قمة الانحطاط، وحسبي الله عليها”.

 

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