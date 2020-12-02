روى مواطن سعودي “طلال الشيباني” قصة عجيبة عن ابنه المفقود”متعب الشيباني”، والذي أصيب بخلل نفسي وذهني بعد مشاجرته مع خادمة إندونيسية كانت تعمل في منزلهم.

وقال المواطن طلال الشيباني في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ابنه “متعب” تشاجر مع الخادمة الإندونيسية وقام بضربها، فهددته بالانتقام منه بعد سفرها إلى بلدها.

وتحقق تهديد الخادمة حين اختلف ابنه تماماً بعد سفرها. وأشار والده إلى أنه ذهب به إلى رقاة شرعيين وأخبروه أنه يعاني من سحر. مؤكدًا أنه أثناء القراءة عليه تحدث تشنجات له غير عادية.

وتابع الشيباني: “تواصلنا مع الخادمة الإندونيسية التي أكدت أنها قامت بعمل سحر له وطلبت 30 ألف ريال من أجل فكه”. مشيراً إلى أنه عرض عليها 50 ألف ريال ولكنها أغلقت جوالها ولم تعد ترد.

وذكر الشيباني أن مستشفى الأمراض النفسية في الطائف شخصت حالة المفقود “متعب” بأنه

انفصام؛ متهمًا المستشفى بأن العلاج الذي وصفته لابنه تسبب في تردي حالته الصحية.

طلال الشيباني – والد المفقود متعب يروي قصة غريبة عن مرض ابنه:

ضرب خادمة إندونيسية، وعقب رحيلها أصابه خلل نفسي وذهني وقالوا لنا: سحرت له! ولما تواصلنا معها هاتفيا في إندونيسيا طلبت 30 ألف لفك السحر!

#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/pk5v4EPdgL — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2020

وفُقد متعب طلال الشيباني قبل ثلاث سنوات بعد أن خرج من عشيرة -شمالي الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرّمة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن. وشُوهد آخر مرة في الحرم المكي الشريف قبل عامين، ورصد والده مكافأة مالية لمن يعثر عليه.

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