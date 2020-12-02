حضن وبوس وملابس فاضحة .. “شاهد” أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

عاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل هو وزوجته ندى الكامل على “السجادة الحمراء” في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الرابعة .

وكعادته كما فعل في نسخٍ سابقة من المهرجان، عمد الفنان المصري الى احتضان زوجته وتقبيلها أمام عدسات المصوّرين، بينما ظهرت وهي ترتدي ملابس فاضحة كشفت فخذيها.

وكان الفيشاوي وزوجته ندى الكامل حديث وسائل الإعلام مواقع التواصل بعد تبادل القبلات والأحضان على السجادة الحمراء، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

ومؤخراً، تحدث صحف مصرية عن شجار كبير وقع بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل في ملهى ليلي على متن باخرة عائمة في منطقة الزمالك، الأمر الذي دفع الفنان للخروج والردّ.

وقالت المصادر إن المشاجرة بين الفيشاوي وزوجته استمرت أكثر من نصف ساعة.

وأشارت إلى أنّ الفيشاوي حاول بعد تجمع عدد من الجمهور تهدئة الموقف، لكن محاولاته باءت بالفشل في تهدئتها.

وخرجت زوجة الفنان من الملهى الليلي لتستكمل سهرتها بمكان آخر في نفس الباخرة، لكنه أصرّ على مصالحتها وذهب وراءها لكن محاولته باءت أيضًا بالفشل.

وقالت المصادر إن ندى الكامل خرجت من المكان لتركب سيارتها، وسط إصرار أحمد الفيشاوي للمرة الثالثة على الخروج وراءها حيث وقف أمام السيارة لتشغل السيارة وتدفعه للخلف ليقع على الأرض.

تلك التصريحات عن المشاجرة دفعت “الفيشاوي” للخروج بردّ، حيث وصف هذه الأنباء بأنّها “أي كلام”.

وأكد أن علاقته بزوجته ندى الكامل جيدة، ولا يشوبها أي شائبة.