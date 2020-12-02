بعد أن تطاول على البخاري ولم يردعه ابن سلمان.. تركي الحمد: الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتزجان!

أشعل الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، تركي الحمد، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوة خبيثة لفصل الدين عن الدولة، في محاولة لاختبار ردة الفعل حول توجهات ولي نعمته المقبلة.

واعتبر الكاتب تركي الحمد، في تغريدة رصدتها “وطن”، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتزجان، قائلاً: “ذات يوم ليس ببعيد، سندرك ما أدركته أوروبا منذ القرن الثامن عشر، على يد مفكرين مثل فولتير وروسو ومونتيسكيو وغيرهم، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتزجان، وإن حاول البعض مزجهما بالقوة. تدخل الدين بالدولة، والدولة بالدين، إفساد لكل منهما، فلكل منهما عالمه الخاص، ومجاله الذاتي”.

ذات يوم ليس ببعيد،سندرك ما أدركته أوروبا منذ القرن الثامن عشر، على يد مفكرين مثل فولتير وروسو ومونتيسكيو وغيرهم، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتجزان، وإن حاول البعض مزجهما بالقوة. تدخل الدين بالدولة،والدولة بالدين، إفساد لكل منهما، فلكل منهما عالمه الخاص، ومجاله الذاتي.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 1, 2020

وأضاف تركي الحمد في تغريدة أخرى: “الحديث هنا عن الدولة المعاصرة State، وليس عن الدول التقليدية، والقائمة على تداول الأمر، مثل الدولة العباسية أو العثمانية أو الفارسية أو الرومانية، وعلى ذلك قس”.

الحديث هنا عن الدولة المعاصرة State، وليس عن الدول التقليدية، والقائمة على "تداول الأمر"، مثل الدولة العباسية أو العثمانية أو الفارسية أو الرومانية، وعلى ذلك قس.. https://t.co/KSilzddDxv — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 1, 2020

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا تغريدة تركي الحمد، مؤكدين أنه لا تعارض بين الدين والدولة، وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.

تعريف العلمانية بتغريدة ، مشكلة الحبيب يحسب اليهودية و المسيحية نفس الاسلام ،، خلف الله عليك بس https://t.co/p4B9r8mxCD — عَبُدالحكيم. (@s7iih) December 2, 2020

التاريخ يكذبك وقت ان كانت اوروبا فى ظلامات الجهل كان المسلمون فى قمه الحياه وكان الدين موجود وبقوه فى المجتمع https://t.co/w38zH1vSuZ — محمد عبد العزيز رزق (@momen5057) December 2, 2020

معتوه #السعودية وسفيهها مازال ينطق كفرا…سالوه إن وجدتموه

"كيف للجزء أن يحتوي الكل". https://t.co/M5A7JQQGve — آل شامخ (@michcatnoor) December 2, 2020

١- الاعتماد على الكتاب و السنة مصدر وحيد للتشريع هو الأساس في حكم الدولة السعودية منذ نشائتها الاولى و لن يتغير باذن الله

٢- اهتداء القيادة #السعودية بالسيرة النبوية في التعامل بين الحاكم و المحكوم و خدمة المسلمين ٣-رفض امتطاء الدين لأهداف حزبية او مآرب سياسية و شخصية https://t.co/OUAHiLBgfY — علي السريعي (@SarieAl) December 2, 2020

خسئت يا خنزير

سيبقى الاسلام شوكة في حلقك وغصة في قلبك يا كاف_ر https://t.co/YS2QDKzyE6 — monster kaido (@JALAAD17) December 2, 2020

ذات يوم سندرك ما أدركته تركيا بأن عباد الغرب والمفتونين بها من أمثالك هم أساس البلاء ويقودون البلد الى الفحشاء ويعدونهم الفقر والحل هو الإسلام الذي ينهض بالقيم المجتمعية ويحارب الظلم ويجعل الأمة تملك جميع أدوات الإنتاج وتنفض التبعية والحس بالدونية #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه36 https://t.co/zctFuKJ4MK — رجل من الحجاز (@mody67251320) December 2, 2020

الجدير ذكره، أن تركي الحمد تطاول في وقت سابق على السنة النبوية ووجه اتهامات للأحاديث الشريفة مشككاً بها، فيما اعتذر لاحقاً عن اساءته للسنة النبوية بعد أن أثار موجة من الغضب في السعودية والعالم الإسلامي.

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