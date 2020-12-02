تركي الحمد
تركي الحمد
الهدهد

بعد أن تطاول على البخاري ولم يردعه ابن سلمان.. تركي الحمد: الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتزجان!

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أشعل الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد ، ، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوة خبيثة لفصل عن ، في محاولة لاختبار ردة الفعل حول توجهات ولي نعمته المقبلة.

 

واعتبر الكاتب تركي الحمد، في تغريدة رصدتها “وطن”، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتزجان، قائلاً: “ذات يوم ليس ببعيد، سندرك ما أدركته أوروبا منذ القرن الثامن عشر، على يد مفكرين مثل فولتير وروسو ومونتيسكيو وغيرهم، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتزجان، وإن حاول البعض مزجهما بالقوة. تدخل الدين بالدولة، والدولة بالدين، إفساد لكل منهما، فلكل منهما عالمه الخاص، ومجاله الذاتي”.

 

وأضاف تركي الحمد في تغريدة أخرى: “الحديث هنا عن الدولة المعاصرة State، وليس عن الدول التقليدية، والقائمة على تداول الأمر، مثل الدولة العباسية أو العثمانية أو الفارسية أو الرومانية، وعلى ذلك قس”.

 

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا تغريدة تركي الحمد، مؤكدين أنه لا تعارض بين الدين والدولة، وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.

 

الجدير ذكره، أن تركي الحمد تطاول في وقت سابق على ووجه اتهامات للأحاديث الشريفة مشككاً بها، فيما اعتذر لاحقاً عن اساءته للسنة النبوية بعد أن أثار موجة من الغضب في السعودية والعالم الإسلامي.

 

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