أحمد بدير يرفض اعتذار مي العيدان.. توعد الإعلامية الكويتية “بأيام سوداء” بسبب وقاحتها مع احترامه للكويتيين

رفض الفنان المصري أحمد بدير، الاعتذار الذي قدمته له الإعلامية الكويتية مي العيدان بعدما تطاولت عليه ووصفته بـ”الأقرع”، مؤكدا أن سيستمر في مقاضاتها حتى تأخذ جزائها.

أحمد بدير وفي تصريحات خاصة لشبكة إخبارية قال إنه ليس هو من سيحسم الأزمة، رافضا اعتذار الإعلامية الكويتية.

وتابع بدير بقوله “أنا أكبر من الدخول في جدال مع هذه الإعلامية الكويتية، لكني لست أنا من سأحسم الأزمة بل القضاء هو صاحب الحق في هذا الأمر”.

وأوضح بقوله “لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيا لي أيا كان”.

وكانت الإعلامية الكويتية قد أبدت اعتذارها للفنان أحمد بدير، وقالت إن ما صرحت به كان مجرد “مزحة”.

وتابعت العيدان قائلة “رأيت الفنان أحمد بدير يتألم من تصريحاتي، على الرغم أني لم أخذ الموضوع بمأخذ شخصي”.

وأوضحت قائلة “ما قلت ليس له علاقة بالقضية التي رفعها أحمد بدير ضدي، ولكن لأني أخاف الله”.

وأكملت قائلة “أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك وأنت متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط”.

وكان محامي أحمد بدير، أشرف عبد العزيز، قد قال في بيان صادر عن مكتبه، يوم السبت: “يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير أحمد بدير”.

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