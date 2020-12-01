وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
الهدهد

موقف رسمي جديد من الدوحة مُشرف لكل القطريين بينما ابن زايد جعل الإمارات مستوطنة إسرائيلية جديدة

كتب وطن
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في موقف رسمي مشرف لكل القطريين جدد وزير خارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. موقف بلاده الثابت من .

 

وعبر حسابه الرسمي بتويتر دون وفق مارصدته (وطن) ما نصه: “في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني نجدد موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها الشريف”.

 

 

ويأتي هذا في الوقت الذي أقدمت فيه بقرار من حاكمها الفعلي . على خيانة الفلسطينيين وطعنهم في الظهر بإعلان الرسمي مع الكيان الغاصب وأخذت معها البحرين في نفس الطريق.

 

ويعتبر ناشطون أن محمد بن زايد أصبح هو رجل الأول في المنطقة. بل بالغ البعض بقولهم أنه جعل الإمارات مستوطنة إسرائيلية جديدة بسبب خدماته الجليلة والغير مسبوقة في تاريخ طغاة العرب للكيان المحتل.

 

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال لمنتدى الأمن العالمي الذي يعقد عبر الإنترنت. إن الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل تقوض الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية. لكن من حقها السيادي أن تفعل ذلك.

 

وأضاف الشيخ محمد أنه “يعتقد أن من الأفضل تشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين أولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”. موضحا أن “الانقسام ليس في مصلحة الجهود العربية المتضافرة لحمل الإسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين وحل الصراع المستمر منذ عقود بين الجانبين”.

 

وقال وزير خارجية قطر إنه “بالنسبة للدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل فإن الأمر متروك لها في نهاية المطاف لتقرير ما هو الأفضل لبلدانها”.

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