موقف رسمي جديد من الدوحة مُشرف لكل القطريين بينما ابن زايد جعل الإمارات مستوطنة إسرائيلية جديدة

في موقف رسمي مشرف لكل القطريين جدد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية.

وزير خارجية قطر وعبر حسابه الرسمي بتويتر دون وفق مارصدته (وطن) ما نصه: “في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني نجدد موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

في #يوم_التضامن_العالمي_مع_الشعب_الفلسطيني نجدد موقف دولة #قطر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 1, 2020

ويأتي هذا في الوقت الذي أقدمت فيه الإمارات بقرار من حاكمها الفعلي محمد بن زايد. على خيانة الفلسطينيين وطعنهم في الظهر بإعلان التطبيع الرسمي مع الكيان الغاصب وأخذت معها البحرين في نفس الطريق.

ويعتبر ناشطون أن محمد بن زايد أصبح هو رجل إسرائيل الأول في المنطقة. بل بالغ البعض بقولهم أنه جعل الإمارات مستوطنة إسرائيلية جديدة بسبب خدماته الجليلة والغير مسبوقة في تاريخ طغاة العرب للكيان المحتل.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال لمنتدى الأمن العالمي الذي يعقد عبر الإنترنت. إن الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل تقوض الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية. لكن من حقها السيادي أن تفعل ذلك.

وأضاف الشيخ محمد أنه “يعتقد أن من الأفضل تشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين أولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”. موضحا أن “الانقسام ليس في مصلحة الجهود العربية المتضافرة لحمل الإسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين وحل الصراع المستمر منذ عقود بين الجانبين”.

وقال وزير خارجية قطر إنه “بالنسبة للدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل فإن الأمر متروك لها في نهاية المطاف لتقرير ما هو الأفضل لبلدانها”.

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