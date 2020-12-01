مصر والكويت على شفا أزمة دبلوماسية جديدة بسبب “وقاحة” إعلامية كويتية تتعمد “قلة الأدب” لأجل الشهرة

يبدو أن الكويت ومصر على موعد مع أزمة دبلوماسية جديدة وهو السيناريو الذي تكرر قبل شهرين، وهذه المرة سبب الأزمة هي إعلامية كويتية مثيرة للجدل استفزت المصريين بتصريحات وقحة.

ومنذ أيام تستمر التعليقات والانتقادات التي تأتي على خلفية قيام الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بالسخرية من الفنان المصري أحمد بدير، حيث دخلت فنانة جديدة على حلبة الصراع الفني.

وكانت مي العيدان الفنان المصري بـ”الأقرع” ما تسبب بموجه سخط كبيرة لدى الجمهور المصري، حيث قالت العيدان إنها وصفت ابنة الفنان بالحسناء رغم أن والدها “أقرع” وهي صفة فيه.

وأكدت الإعلامية الكويتية: “في مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك، ومع احترامي، سهير البابلي تفت على صلعتك في مسرحية ريا وسكينه، فلماذا لم تعتبرها إهانة”.

بدورها، دخلت الفنانة المصرية، إنجي خطاب، على حلبة الصراع الفني الدائرة منذ أيام بين العيدان وأحمد بدير، حيث شاركت خطاب على صفحتها في “إنستغرام” صورة تجمع الفنانة الكويتية مع الفنان المصري.

وقالت معلقة على الصور باللهجة العامية المصرية: “الإعلامية الكويتية معرفش اسمها إيه الغريب دا، اتنمرت على الفنان القدير اللي في عمر والدها وقالت عليه الأقرع! بما أن إهانات بعض الكويتية مستمرة، هرد عليكي بطريقتك”.

وأضافت خطاب في كلماتها: “انتِ كمان أم فم معوج، فمك معوج رغم الخمسين عمليه تجميل اللي عملتيهم”.

واعتبرت خطاب أن كلماتها مجرد رد على تنمر الإعلامية الكويتية، وقالت: “لو اتنمرتِ نعرف نتنمر. هو رجل مش محتاج يبقي عنده شعر عيرة زي شعرك ووشك اللي كله تجميل هو فنان قدير ومحترم”، بحسب مجلة “لها”.

وتطور الأمر للمعايرة بغزو العراق حيث ذكرت الفنانة المصرية بأحداث التاريخ وحرب الكويت والعراق وقالت: “إحنا مصر وهو مصري من بلد الرجال اللي دافعوا عنكم وأنقذوكم من غزو العراق. تحياتي لكل محترم من شعب الكويت واللي مش محترم نعرف نرد عليه كويس”.

وتنبئ هذه المشاحنات بأزمة دبلوماسية جديدة إذا استمر الأمر على هذا النحو ولم تدخل سلطات البلدين لوقف هذه المشاحنات، ووضع حد لتصرفات الإعلاميين الغير مسؤولين.

هذا وأصدر الفنان المصري المخضرم، أحمد بدير، أول تعليق على الإعلامية الكويتية مي العيدان التي سخرت من صورته مع ابنته ووصفته بـ”الأقرع”.

وقال أحمد بدير في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتم توجيه إهانة له بمثل هذا الشكل على الإطلاق.

وتابع: “لا أهتم إطلاقا من انتقاد تمثيلي أو أدواري أو عدم إعجاب بما أقدمه من أعمال.”

واستطرد: “الإعلامية مي العيدان، هي من بدأت بتوجيه الشتائم بشكل أكبر، بمجرد علمها تكليفي محام لرفع دعوى قضائية”.

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