مصري لم يُقاوم شهوته فمارس الرذيلة مع 5 سيدات وتوفى على الفور.. هذا ما فعلنه به بعد ليلة حمراء!

وقع رجل مصري ضحية لنزواته الجنسية، وخسر حياته بعدما اتفق مع 5 سيدات مصريات على ممارسة الرذيلة التي روجن لها عبر صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، نجحت شبكة سيدات مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة عدا إحداهن مقيمة بالمنيا، باستقطاب الرجل، وأثناء تواجده معهن، قُمن بتخديره عن طريق دس مسحوق مخدر بمشروب عصير باستخدام سرنجة وتقديمه له وسقوطه مغشيًا عليه.

وتوفي الرجل متأثراً بالمُخدر، فقمن السيدات الخمسة بالاستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول، وضبطت المسروقات بحوزتهن، وكذلك سرنجة بداخلها مادة مخدرة.

وبمواجهتهن إعترفن بارتكابهن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

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