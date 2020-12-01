بعد “النحس” الذي أصابه في دبي.. “شاهد” محمد رمضان يثير الجدل مجدداً و”يأكل نفسه قبل أن يأكله أحد”

على طريقة المثل الشعبي “كل نفسك قبل ما حد يأكلك” سارع الفنان المصري محمد رمضان، منذ لحظة سقوطه على مسرح التكريم في دبي إلى نشر فيديو سقوطه والسخرية منه لتجاوز الموقف قبل أن تتلقفه وسائل الإعلام وتسخر منه خاصة وأن أزمة صوره مع المطرب الإسرائيلي لم تنته بعد.

وفي هذا السياق وبعد نشر محمد رمضان أول أمس مقطع سقوطه على صفحته بانستجرام والتعليق عليه ساخرا “ثقة في الله ما يقع الا الشاطر”، عاد اليوم لنشر فيديو جديد ركب فيه لحظة سقوطه على هدف شهير للنجم كريستيانو رونالدو.

والفيديو يسخر من السقطة التي سقطها فوق مسرح مهرجان الضيافة الدولي المقام في الإمارات، حيث ركب الفيديو على الهدف الشهير للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس الإيطالي.

كما تباهى محمد رمضان ساخرا بأنه تصدر قائمة التريند في يوتيوب دون إصابات، في إشارة إلى سقوطه فوق المسرح.

وسخر ناشطون من محمد رمضان بقولهم إن “موجة نحس” أصابته منذ دخوله دبي، حيث تعرض لعدة أزمات بدأت بصوره مع المطرب الإسرائيلي عومير آدم التي أوقفته عن التمثيل حتى الآن وأحالته للتحقيق، وانتهت بسقوطه المدوي فوق مسرح مهرجان الضيافة الدولي.

وكان صبي محمد بن زايد المغرد البذيء حمد المزروعي، هو سبب الأزمة حيث كان هو أول من نشر صورة محمد رمضان مع عومير آدم وتسبب في الجدل الواسع الذي امتد حتى بعد حذفه الصورة.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

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